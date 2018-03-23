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Кондиционеры Kentatsu. Фото: предоставлено компанией "Мир Кондиционеров"

Эксклюзивная презентация японских кондиционеров пройдет в «Мир Кондиционеров»

На все кондиционеры будет действовать скидка до 15%

23 марта, PrimaMedia. Компания "Мир кондиционеров" 22-25 марта проведет во Владивостоке ряд презентаций знаменитой японской климатической техники Kentatsu. Гостям представят новинки кондиционеров, а также хиты продаж прошлого года. На все кондиционеры будет действовать скидка до 15%, помимо скидок гостей ждут приятные подарки и фуршет, сообщает ИА PrimaMedia.

Презентации будут проходить сразу в двух салонах компании в начале каждого часа с 11.00 до 15.00.

Кондиционеры Kentatsu – это, пожалуй, лучшие кондиционеры среди качественной недорогой техники, которые сейчас имеются на рынке.

1. Новинка сезона, кондиционер "Kentatsu Quantum" — отличный вариант для тех, кто хочет получить гарантированно хороший кондиционер за небольшие деньги:

  • четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
  • низкий уровень шума;
  • функция самоочистки, самодиагностики, iFeel, sleep, таймер, авторестарт и многое другое.

2. Кондиционер Kentatsu Titan Genesis – один из самых эффектных, стильных кондиционеров, имеет неповторимый V-образный супертонкий корпус, голубую подсветку при охлаждении и оранжевую при обогреве, представлен в графитовом и золотом цвете.

  • четыре режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение;
  • стильный дизайн;
  • Wi-fi управление;
  • фильтры высокой степени очистки;
  • функция "Не беспокоить" и таймер;
  • автоматические режимы: качание заслонок, самодиагностика, защита, перезапуск и многое другое.

Специальные предложения действуют только в дни презентаций (22-25 марта).

В салонах "Мир кондиционеров" можно расплатиться картой "Халва" или оформить рассрочку с помощью банка-партнера.

"Мир кондиционеров" – 22 года на рынке, более 100 крупнейших объектов:

пр-т Красного Знамени, 46, 1-й этаж, телефон: 8 (423) 202-53-86;
ул. Бородинская, 46/50 (ТЦ "Альянс"), 1-й этаж, пав. 11, телефон: 8 (423) 202-54-26.

mirkond.vl.ru

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