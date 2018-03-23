Мэр Владивостока: денег нет, но технику купим

Мэр Владивостока: денег нет, но технику для уборки города купим. Фото: ИА PrimaMedia

Ее планируют приобретать за счет лизинговых программ

23 марта, PrimaMedia. Новую технику для уборки города закупят во Владивостоке. Однако денег в городском бюджете на это не предусмотрено, поэтому в условиях дефицита бюджетных средств ее планируют приобретать за счет лизинговых программ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Почти три месяца погружаюсь во все городские проблемы, их действительно много. Понимаю, почему они возникают, наметил пути их решения. Так, есть проблема уборки города, причем не только зимой, она осложняется непростым ландшафтом и климатом и нехваткой городских ресурсов. Требуется новая техника, квалифицированные операторы, система работы и т. д. В течение этого года обновим парк муниципальной техники. Последний раз она закупалась 10 лет назад и серьезно устарела. Многое в неремонтопригодном виде.

Из оставшейся нельзя составить эффективные звенья. Для уборки тротуаров, например, всего одна машина в строю. Часть техники, такой, как самосвалы, будем арендовать, часть необходимо закупать. Это пылесосы, грейдеры, средства малой механизации и другие", – отметил глава Владивостока.

В условиях дефицита бюджетных средств приобрести необходимую технику планируется за счет лизинговых программ, добавил Виталий Веркеенко.

"К сожалению, в бюджете денег на это не заложено. Вы знаете, к моменту моего заступления на пост городской бюджет был принят и утвержден Думой Владивостока. Но мы с губернатором предпринимаем совместные усилия для решения этого вопроса, в том числе за счет лизинговых программ, получения дисконта от производителей, возможно, привлечения федерального софинансирования. В течение ближайших месяцев начнем закупать технику для уборки города летом, затем для зимнего периода", – подчеркнул глава города.