Телевизоры и сантехника в сорняках: Хаятт во Владивостоке распродает неликвид

Немецкие ванны на продажу. Фото: АО "Наш дом - Приморье"

АО «Наш дом – Приморье» проводит запрос цен на товарно-материальные ценности, не пригодившиеся недостроенной гостинице

23 марта, PrimaMedia. На сайте заказчика строительства пятизвездочных гостиниц Владивостока в объявленных продажах значится сантехника, стройматериалы, жк-телевизоры, матрацы, стекла, зеркала, вентиляторы и шесть тысяч литров этиленгликоля. Продажа возможна как физическим лицам, так и организациям, сообщает ИА PrimaMedia.

"НДП" еще в прошлом году объявил конкурентную процедуру открытого запроса цен на "демонтированные" и "неликвидные" товарно-материальные ценности (ТМЦ) с Хаятта на мысе Бурный. К большинству предложений приложены фотографии выставленного на торги имущества. Так, на кадрах "НДП" видно, что демонтированная из номеров гостиниц сантехника размещена на территории под открытым небом в районе гостиницы "Амурский залив".

К реализации предлагаются 79 немецких стальных ванн Kaldewei Classic Duo 170х70 (модель 105). В настоящее время на рынке одна такая ванна стоит от 40 тысяч рублей. Неликвидными оказались и 107 унитазов японской марки Toto, модель CW822J. Стоимость нового на рынке – от 22 тысяч рублей. Также Хаятт демонтировал 80 инсталляций под эти унитазы.

унитазы японской марки Toto, модель CW822J. Фото: АО "Наш дом - Приморье" унитазы японской марки Toto, модель CW822J. Фото: АО "Наш дом - Приморье" унитаз японской марки Toto, модель CW822J. Фото: АО "Наш дом - Приморье" унитаз японской марки Toto, модель CW822J. Фото: АО "Наш дом - Приморье" немецкие стальные ванны Kaldewei Classic Duo 170х70. Фото: АО "Наш дом - Приморье" немецкие стальные ванны Kaldewei Classic Duo 170х70. Фото: АО "Наш дом - Приморье" немецкие стальные ванны Kaldewei Classic Duo 170х70. Фото: АО "Наш дом - Приморье" немецкие стальные ванны Kaldewei Classic Duo 170х70. Фото: АО "Наш дом - Приморье" 1 / 8

Судя по кадрам из документации к запросу цен, сантехника лежит на открытой территории уже продолжительное время и успела зарасти травой. На стальных ваннах видны подтеки ржавчины, которая образовалась от воздействия атмосферных осадков. Также здесь сгружены демонтированные зеркала, стеклянные перегородки и "стекла с веткой саккуры", а также оконные блоки с жалюзи и следами изоляции.

Оконные блоки с жалюзи. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Оконные блоки с жалюзи. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Оконные блоки с жалюзи. Фото: АО "Наш дом - Приморье" 1 / 3

Вместе с сантехникой и стеклом на одной территории складированы сэндвич-панели двух видов – толщиной 150 мм, площадью 282 кв.м. и толщиной 180 мм и площадью 385 кв.м. Эта продукция также признана неликвидными ТМЦ и местами потрепана приморской погодой.

Сендвич-панели. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Сендвич-панели. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Сендвич-панели. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Сендвич-панели. Фото: АО "Наш дом - Приморье" 1 / 4

На той же площади заинтересованные покупатели могут найти "невостребованные" элементы вентиляции – центробежные, осевые и радиальные вентиляторы, которые также имеют следы ржавчины. Здесь же расположены 24 пластиковых контейнера по 250 литров каждый, наполненные 30% раствором этиленгликоля. Почти шесть тысяч литров незамерзающей спиртовой жидкости также предлагается к покупке.

пластиковые контейнеры по 250 литров каждый, наполненные 30% раствором этиленгликоля. Фото: АО "Наш дом - Приморье" пластиковые контейнеры по 250 литров каждый, наполненные 30% раствором этиленгликоля. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Вентиляторы осевые Systemair AXC 1250-8/22-4. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Вентилятор осевой высокого давления ВО-30-160-090. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Вентилятор осевой канальный Systemair AXC 710-3-4. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Вентилятор радиальный дымоудаления ВР 80-75. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Вентилятор осевой высокого давления ВО-30-160-090. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Вентилятор осевой высокого давления ВО-30-160-050. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Обратный клапан Systemair LRK-EX 560. Фото: АО "Наш дом - Приморье" 1 / 9

Есть среди выставленных на продажу ТМЦ и более "ликвидный" товар, на который установлена минимальная начальная цена.

Так, к реализации предлагаются 417 новых, в упаковке ЖК-телевизоров LG модель 37LV355H, диагональ 37”. Минимальная цена от "НДП" – 10 тысяч рублей. На рынке такие телевизоры стоят от 18 тысяч рублей.

ЖК-телевизор LG модель 37LV355H. Фото: АО "Наш дом - Приморье" пульт и документы от ЖК-телевизора LG модель 37LV355H. Фото: АО "Наш дом - Приморье" ЖК-телевизор LG модель 37LV355H. Фото: АО "Наш дом - Приморье" ЖК-телевизор LG модель 37LV355H. Фото: АО "Наш дом - Приморье" ЖК-телевизор LG модель 37LV355H. Фото: АО "Наш дом - Приморье" 1 / 5

Еще одно уведомление о продаже посвящено американским матрасам марки Simmons. В описании товара сказано, что модель матраса High Luxery Beautyrest была "определена Hayatt Group". К реализации предложены 167 матрасов с параметрами 180*200*22 см по цене 8000 для опта и 9040 рублей для розницы, а также 36 матрасов с параметрами 110*200*22 по ценам 5500 и 6200 рублей соответственно.

Американский матрас с независимыми пружинными блоками High Luxery Beautyrest от Simmons. Фото: АО "Наш дом - Приморье" Американский матрас с независимыми пружинными блоками High Luxery Beautyrest от Simmons. Фото: АО "Наш дом - Приморье" 1 / 2

Также на сайте "НДП" можно найти предложение по продаже более 1000 наименований различных мелкий стройматериалов – от витых пар, кабелей, муфт, болтов и переходников до плитки, конвекторов и даже строительной робы.

Напомним, одним из первых шагов Андрея Тарасенко на посту главы региона было снятие гостиницы на мысе Бурном с торгов. Он также пообещал "разобраться" с теми, кто продает утварь, технику, мебель и элементы интерьера из недостроя.

Между тем в официальном ответе на запрос агентства руководство АО "Наш дом — Приморье" сообщило, что товарно-материальные ценности в настоящее время находятся в процессе открытой реализации. С перечнем и условиями их покупки можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Источник фото — https://primdevelop.ru/sales/information/announced/