Приморье записали в антилидеры по голосованию за благоустройство в день выборов

Голосование. Фото: ИА PrimaMedia

По предварительным данным, в опросе по городской среде в регионе приняло участие 7% избирателей

23 марта, PrimaMedia. В большинстве регионов подвели итоги опросов по благоустройству территорий. Всего в этих мероприятиях 18 марта приняло участие 16 млн человек — около 22% от числа избирателей, пришедших на выборы. Это все равно привлекло на участки дополнительный электорат, уверяют организаторы, хотя есть и регионы-аутсайдеры, пишет газета "КоммерсантЪ". Лидером по участию избирателей в рейтинговом голосовании стала Ингушетия. В антилидеры, где явка на опрос оказалась низкой, записали Приморье и Алтайский край. Во Владивостоке в голосовании приняло участие 7% избирателей. Организаторы голосования в Приморье отмечают, что цели "нагнать" явку не было, а с задачей по продвижению проекта благоустройства среди населения справились, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что одним из элементов агитационной кампании за явку 18 марта стал федеральный проект Минстроя "Формирование комфортной городской среды". В его рамках жителям предлагалось выбрать территории для благоустройства. Голосование проходило в тех же зданиях, где располагались УИКи, но не в одних с участками помещениях.

Организаторы рейтингового голосования по объектам благоустройства исходят из того, что его проведение "способствовало повышению общей явки" на выборах президента. Как пишет "Коммерсант", всего в нем 18 марта приняло участие 16 млн человек. Это около 22% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании (73,6 млн).

Наибольшая доля принявших участие в опросах — в Ингушетии (79,8%), Тюменской области (78%) и Дагестане (70,8%). В Дагестане рейтинговое голосование прошло, к примеру, в Дербенте, Кизилюрте и Кизляре. При этом в Кизляре к голосованию по городским объектам были привлечены и школьники старше 14 лет, которые в президентских выборах участвовать не могли. По мнению замначальника управления ЖКХ Дербента Шамиля Рашидова, "выборы президента сильно повлияли на увеличение голосующих по отбору общественных пространств".

Высокая явка оказалась на участках в рамках проекта в Ленинградской и Ярославской областях – 59% и 58%, соответственно. В этой области шла "пиар-кампания вокруг проекта, названного "Решаем вместе"", говорит источник “Ъ” в региональной "Единой России". Она "привела к тому, что в итоге опрос стал для многих самоцелью".

При этом опросы охватывали регионы не целиком. К примеру, в Ставрополье они охватили 23 муниципалитета, и в итоге явка по опросу составила 36,3%. Источник в правительстве края сказал “Ъ”, что голосование помогло привлечь на избирательные участки дополнительные 4–5% граждан, которые "считают себя далекими от политики и обычно на выборы не приходят". В Краснодарском крае при охвате 44 муниципалитетов было привлечено 32% избирателей.

Есть регионы, которые "не очень качественно сработали по организации опросов", говорят собеседники "Ъ". В восьми муниципалитетах Алтайского края к участию в рейтинговом голосовании по благоустройству привлекли 11,6%. В пример приводится также Приморский край, где рейтинговым голосованием было охвачено 14 муниципалитетов, в том числе Владивосток.

Несмотря на широкое участие муниципальных образований в проекте, в опросе, по предварительным данным, приняло 7% избирателей.

Во Владивостоке в голосовании участвовало 125 тысяч человек, тогда как в президентских выборах — 268 тысяч, пишет "Коммерсант".

ИА PrimaMedia уточнили в администрации города, что не 125 тысяч, а 32 тысячи человек приняли участие в голосовании по комфортной городской среде во Владивостоке. То есть 7% от общего числа избирателей Владивостока (448,4 тысячи избирателей) или 11,9% от числа пришедших голосовать на выборах президента РФ.

Между тем, собеседники ИА PrimaMedia и в администрации Владивостока, и в краевом "белом доме" говорят, что у проекта были совсем иные задачи, нежели явка на выборах президента.

"Итоги проекта мы оцениваем как хорошие. Для нас было важно, чтобы люди узнали о проекте по благоустройству и включились в него. С этой задачей справились", — говорит представитель блока внутренней политики края.

Глава горизбиркома Николай Кичатов сказал "Ъ", что на явке на выборах президента возможность определиться с проектами по благоустройству "практически не отразилась": "Люди шли на выборы президента, голосование было уже вторичным".