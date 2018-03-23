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Минфин прокомментировал сообщения о возможном повышении подоходного налога

Антон Силуанов ранее заявлял, что против подобных шагов

23 марта, PrimaMedia. Минфин России не получал никаких предложений по повышению подоходного налога физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Владимира Колычева, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет", –– сказал Колычев, комментируя сообщения СМИ об обсуждении в правительстве повышения налога.

22 марта газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщила, что на совещании кабмина обсуждался вопрос о повышении НДФЛ с 13% до 15% с введением необлагаемого минимума (минимальный доход, не облагаемый налогом).

При этом отмечалось, что окончательных решений по этому вопросу не принималось.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что против подобных шагов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "обсуждение продолжается, никакие решения не принимались".

В четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что предложения о пересмотре налоговой политики идут уже давно. При этом правительство выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Он подчеркнул, что налоги не должны быть избыточными, чтобы избежать уклонения от их уплаты, но при этом в повышении НДФЛ на 2 процентных пункта не станет критическим.

"Если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс", — сказал вице-премьер.

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