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Обвиненный во взятках первый замглавы ДВТУ пытался сжечь миллионы рублей

Подозреваемый обсуждал такой вопрос с женой

23 марта, PrimaMedia. Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России (ДВТУ) Сергей Федоров, обвиненный во взяточничестве, обсуждал с супругой вопрос о сжигании миллионов рублей с целью избавиться от доказательства своей вины. Отмечается, что при обысках данная сумма обнаружена не была, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Первый замглавы Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Сергей Федоров задержан по подозрению в получении взяток на 26 млн рублей и $150 тысяч. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ.

"Обвиняемый во взяточничестве первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров обсуждал с женой возможность сжечь деньги, полученные от бизнесмена Родиона Тихонова. Удалось ли это ему сделать, неизвестно, но в ходе обыска средства найти не удалось.", — заявила в суде следователь СК.

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По данным следствия, с декабря 2015 года по октябрь 2017 года Федоров систематически получал взятки от главы компании ЗАО "Дальзавод-Терминад" Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности фирмы, помощь в разрешении проблемных вопросов с сотрудниками таможни при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза. В общей сложности Федоров получил от Тихонова 26 млн рублей и $150 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие намерено предъявить Федорову обвинение и ходатайствовать о его аресте. Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей. Как отметили в СКР, он "оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей".

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