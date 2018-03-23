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Владимир Арсеньев. Фото: Общество изучения Амурского края

Привет, потомки: почтовую карточку исследователя Арсеньева нашли в приморском заповеднике

Путешественник отправил открытку лесничему на север края незадолго до смерти (ФОТО)

23 марта, PrimaMedia. Сотрудница архива Сихотэ-Алинского заповедника обнаружила почтовую карточку от Владимира Арсеньева в коробке со старыми полевыми дневниками. В корреспонденции исследователь благодарит неизвестного тернейского лесничего за сообщение о таежных пожарах и карту. Карточка датирована 1930-м годом – она отправлена за пять лет до того, как был образован заповедник, из чего следует, что открытка попала в бумаги позже и случайно, сообщает ИА PrimaMedia.

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Карточка отправлена из Владивостока 8 июня, за три месяца до смерти Владимира Клавдиевича. Приводим ее текст полностью:

"Корресп. Сеть Гос. Геогр. Об-ва
Тернейское лесничество.

Уважаемый товарищ,
В[аше] письмо и сообщение о лесных пожарах, а также и карту получил своевременно. Но большая загруженность работой и частые отлучки из Владивостока не позволили мне раньше ответить Вам. Я имею теперь все материалы и думаю их передать на обработку директору Д.В. Краевого Научно Исследовательского Института Владимиру Михайловичу Савич (проф. ботаники). Я думаю, что он эти сведения поместит в печать и составит воззвание на корейском и китайском языках. Примите благодарность за присланный материал, и я постараюсь при случае быть Вам полезным.
Зав. Корр. Сетью Г. Геогр. Об-ва (В.К. Арсеньев)"

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Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника еще не разобрались, как весточка оказалась у них и при каких именно обстоятельствах она была отправлена. Они предполагают, что ранее открытка прикреплялась в архиве к другим документам, а затем выпала из своей папки.

– Сведений об отношениях Арсеньева с лесничим в то время больше мы не нашли. Нет и никакой другой переписки или вообще документов об Арсеньеве. Но, конечно, стало интересно, как карточка оказалась у нас. С историческими документами мне работать привычно, но такая ценная находка у меня впервые. У нее не может быть цены, она бесценная. Это — история, – рассказала корр. агентства сотрудница архива Анна Грицук.

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Тем временем журналисты издания "Вестник Тернея" предположили, что Владимир Арсеньев отправил карточку в ответ на свой запрос о таежных районах, где планировалась прокладка новых железнодорожных линий.

"7 января 1930 года Арсеньев возглавляет Бюро экономических изысканий новых железнодорожных магистралей в правлении Уссурийской железной дороги. Так неожиданно он становится "железнодорожным служащим". Для этих изысканий были срочно сформированы четыре экспедиции по обследованию таёжных районов, где планировалась прокладка новых линий. Их руководителем назначают Арсеньева. Ведь он исследовал этот район от Советской Гавани до Хабаровска ещё в 1908-1910 годах, а потом повторил этот путь в экспедиции 1927 года. Ему ли не знать эти места. Тем более, он уже написал работу "Пути от Хабаровска на Советскую Гавань", в которой он рассмотрел два варианта прокладки колеи, останавливаясь чуть ли не на каждом километре. Сведения от, увы, безымянного тернейского лесничего он получил в ответ на свой запрос, связанный именно с этими целями", – пишет журналист Юрий Шадрин.

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