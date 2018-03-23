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Житель Владивостока отправится в колонию за кражу роллов у курьера. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Владивостока отправится в колонию за кражу роллов у курьера

Нападавший обманом заманил доставщика еды в подъезд дома

23 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока осужден на два года колонии общего режима за нападение на курьера службы доставки еды. Мужчина обманом заманил доставщика в подъезд дома, где нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук два полимерных пакета с четырьмя контейнерами, в которых находились роллы, общей стоимостью свыше 1,2 тысячи рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев стоящего возле жилого дома по ул. Снеговой курьера службы доставки еды, решил совершить хищение пакетов с продукцией.

Представившись заказчиком, он предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. По пути следования злоумышленник, действуя с целью открытого хищения, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук пакеты с едой.

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в открытом хищении чужого имущества, совершенном с применением насилия (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ).

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