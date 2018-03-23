Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК

Автомобили отправились в самые отдаленные территории края (ФОТО)

23 марта, PrimaMedia. Новые автомобили скорой медицинской помощи в пятницу, 23 марта, направились в муниципальные образования Приморья, включая все моногорода и самые отдаленные территории края. В торжественной обстановке ключи от "скорых" главврачам городских и районных больниц вручил врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса "В" для работы в северных территориях. Средства на приобретение "скорых" направлены из резервного фонда Правительства РФ.

11 автомобилей распределили между районными и городскими медицинскими учреждениями. Так, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, а также Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц.

Еще семь автомашин с полным приводом направятся в Октябрьский, Красноармейский, Хорольский, Михайловский районы и Спасск-Дальний. Сразу два автомобиля переданы в центральную районную больницу Пожарского района.

Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК 1 / 3

Ключи от новых автомобилей главврачам вручил глава края Андрей Тарасенко.

"Для медицины Приморья – это большое событие. Важно, чтобы врачи могли своевременно оказать помощь жителям края, а люди – чувствовали заботу", – подчеркнул врио губернатора.

Глава Приморья осмотрел внутреннее оснащение автомашин, а также пообщался с водителями.

"Машины хорошие. Программу по обновлению автопарка продолжим. Будем подключать к ней и социально ответственный бизнес", – заявил Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК Андрей Тарасенко вручил ключи от новых машин скорой помощи врачам Приморья. Фото: пресс-служба АПК 1 / 3

Новые автомобили скорой помощи укомплектованы всем необходимым – системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, системой кондиционированием. Кроме того, в каждой машине установлен дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.