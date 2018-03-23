ФАС возбудила дело в отношении национального регистратора доменных имен

Это произошло после скачка стоимости регистрации сайта в национальных доменах (.рф и .ру) почти в два раза

23 марта, PrimaMedia. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Координационного центра доменов, а также его подразделения, Технического центра Интернета, после скачка стоимости регистрации сайта в национальных доменах (.рф и .ру) почти в два раза, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

В координационном центре (КЦ) национальных доменов сообщили, что готовы предоставить ФАС все необходимые данные о стоимости регистрации сайтов. В связи с этим в компании ждут запроса от ведомства, пишет ТАСС.

Пока же КЦ не получал официального запроса от антимонопольной службы, которая считает, что рост стоимости регистрации "может сказаться не только на потребителях, но и на конкуренции в целом".