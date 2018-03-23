Россияне выбрали названия для нового оружия

Крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назовут «Буревестник»

23 марта, PrimaMedia. На сайте Минобороны РФ завершилось голосование по названиям нового российского вооружения. Как сообщает ведомство, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назовут "Буревестник". За этот вариант проголосовали 34,38 % участников опроса. На втором месте оказалось название "Пальмира" (33,08 %), "Сюрприз" – на третьем (32,54 %), передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, назовут "Посейдон" (36,93 %). Ближе всех к первому месту подобрались "Аврора" (32,51 %) и "Прибой" (30,56 %).

Большинство участников опроса (40,83 %) выбрали название для боевого лазерного комплекса – "Пересвет". Название "Василиск" – на второй строчке 30,65 %, "Блик" – на третьей (28,53 %).