До матча осталось

Общество. 15:55

Россияне выбрали названия для нового оружия

Крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назовут «Буревестник»

23 марта, PrimaMedia. На сайте Минобороны РФ завершилось голосование по названиям нового российского вооружения. Как сообщает ведомство, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой назовут "Буревестник". За этот вариант проголосовали 34,38 % участников опроса. На втором месте оказалось название "Пальмира" (33,08 %), "Сюрприз" – на третьем (32,54 %), передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, назовут "Посейдон" (36,93 %). Ближе всех к первому месту подобрались "Аврора" (32,51 %) и "Прибой" (30,56 %).

Большинство участников опроса (40,83 %) выбрали название для боевого лазерного комплекса – "Пересвет". Название "Василиск" – на второй строчке 30,65 %, "Блик" – на третьей (28,53 %).

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

Вице-губернатор Приморья - из СИЗО: Я хочу, чтобы произвол в отношении меня закончился

16:30

Ягода вкусная, сочная! – Владивосток заполонила "корейская" клубника из Китая

14:00

Телевизоры и сантехника в сорняках: Хаятт во Владивостоке распродает неликвид

12:50

Приморье записали в антилидеры по голосованию за благоустройство в день выборов

13:00

Обвиненный во взятках первый замглавы ДВТУ пытался сжечь миллионы рублей

14:30

Привет, потомки: почтовую карточку исследователя Арсеньева нашли в приморском заповеднике
Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia