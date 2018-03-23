Восьмой канал Владивосток исполнит мечты жителей и гостей города. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия

В воскресенье, 1 апреля, «8 канал» отметит свой пятый день рождения

23 марта, PrimaMedia. Празднование первого юбилей канала начнется с 12 часов дня на территории Спортивной набережной в районе бывшего рыбного рынка, напротив спорткомплекса "Олимпиец". В указанной точке будет проведена тематическая акция – "8 канал, Владивосток – исполняет мечты!", где каждый желающий сможет зарядиться положительными эмоциями, лично познакомиться с любимыми ведущими, поздравить их с юбилеем канала и, конечно же, исполнить свое заветное желание, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов мероприятия.

Для того, чтобы ваше желание сбылось, достаточно будет попросить у организаторов мероприятия воздушный шар с указанным на нем соответствующим пожеланием. Далее, в назначенное время, всем участникам акции необходимо отпустить в небо свой шар. Если шар желаний поднимется высоко, загаданное желание обязательно сбудется, а чем стремительней случится его подъем, тем быстрей осуществиться загаданное.

За час до начала акции "8 канал, Владивосток – исполняет мечты!" от остановки "Фабрика Заря" отправиться празднично украшенный автобус, наполненный воздушными шарами с указанными на них желаниями горожан. На протяжении всего пути следования транспорта до Спортивной набережной настроение жителям и гостям Владивостока, встречающимся пути следования автобуса, будет создавать веселая и зажигательная музыка.

Принять участие в акции — "8 канал, Владивосток – исполняет мечты!" приглашаются все желающие, это отличная возможность получить положительные эмоции, интересно провести время, зарядиться позитивной энергией праздника и конечно же, стать чуточку ближе к заветным мечтам.