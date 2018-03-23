Весна "оголила" грязные места Владивостока

В краевом центре ликвидируют несанкционированные свалки. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В краевом центре прниялись за ликвидацию несанкционированных свалок (ФОТО)

23 марта, PrimaMedia. Муниципальное предприятие "Содержание городских территорий" приступило к ликвидации стихийных свалок мусора, образующихся вблизи частного сектора, зон отдыха, побережье, на откосах и пустырях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сегодня рабочие убрали свалку мусора на улице 4-й Восточной и вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.

С наступлением весны в городе "оголяются" места складирования мусора. Незаконные свалки образуются в основном вблизи частного сектора. Это обусловлено нежеланием жильцов заключать договоры на вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями и платить за это деньги. Таким образом, городские коммунальные службы вынуждены убирать постоянно образующиеся свалки за бюджетные средства, — сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

В краевом центре ликвидируют несанкционированные свалки. Фото: пресс-служба администрации Владивостока В краевом центре ликвидируют несанкционированные свалки. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 2

Только в прошлом году в городе ликвидировано 142 незаконные свалки, вывезено более 12 тысяч кубометров мусора. Основные места сброса – ул. Докучаева, 1-я Промышленная, 4-я Пригородная, 1-я Шоссейная, Цимлянская, Курильская, Суворовская, Грибоедова, Тимирязева, Бархатная, Катерная и другие. Специалисты отмечают, что по многим адресам свалки образуются сразу после их ликвидации.