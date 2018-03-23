Вице-губернатор Приморья - из СИЗО: Я хочу, чтобы произвол в отношении меня закончился

Евгений Вишняков. Фото: ИА PrimaMedia

Евгений Вишняков почти 8 месяцев провел в изоляции из-за тайфуна и газопровода, и его вновь оставили за решеткой

23 марта, PrimaMedia. Приморский краевой суд в пятницу, 23 марта, отказался освободить бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова из СИЗО, где он провел уже почти 8 месяцев. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. "Ну хорошо хоть не в организации тайфуна", — шутят адвокаты. Своей вины Вишняков не признает, зато открыто говорит, что за те три года его работы в администрации региона ему ничуть не стыдно, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания Вишнякова под стражей до 10 мая. По словам следствия, завершить расследование дела пока не удалось: проводится фоноскопическая экспертиза, да и бумажной работы масса — незадолго до продления меры пресечения Вишнякову в департаменте энергетики Приморья изъято 10 тысяч документов, для изучения которых потребуется порядка двух месяцев.

"Обвиняемый не имеет постоянного места жительства и регистрации в Приморском крае, не работает и не имеет законных источников дохода. К тому же он имеет широкий круг связей в администрации региона и силовых структурах, а значит может оказать давление на кого-либо и склонить в свою сторону", — говорилось в судебном решении. Кроме того, бывший вице-губернатор якобы в СИЗО был подвергнут взысканию — у него был изъят телефон, который он использовал для связи с неустановленными лицами, личности которых устанавливаются уже несколько месяцев.

Защита Евгения Вишнякова в апелляции попросила суд проверить достоверность сведений, предоставляемых следствием.

Так, согласно ответу из СИЗО на адвокатский запрос, Евгений Вишняков дисциплинарных взысканий не имеет.

В суде ранее было открыто заявлено, что следствие не располагает данными об оказании Вишняковым давления на кого-либо. А вот на него самого давление оказывалось.

"Неоднократно без уведомления адвокатов его вывозили на допросы. Его уговаривали дать признательные показания, угрожая изменить статью на более тяжкую. А если признается, обещали, что выйдет из СИЗО [...] Но он не соглашается, зачем ему такие пятна на карьере? [...] Содержание Вишнякова в СИЗО — это прием психологического давления на него [...] Были угрозы и в адрес семьи, составлено официальное обращение, идет проверка", — рассказали защитники.

Что касается отсутствия регистрации в Приморье, так этот довод не состоятелен — есть место жительства, подкрепленное действующим договором об аренде, где Вишняков проживал во Владивостоке с супругой и двумя детьми. Ну а неимение собственной квартиры ведь не является преступлением.

Дохода Вишняков, действительно, сейчас не имеет. Он был освобожден от должности в администрации Приморского края после возбуждения уголовного дела, причем по собственному желанию. А пребывание в СИЗО не способствует занятости и материальной поддержке семьи.

Бывшего вице-губернатора Приморья обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для предъявления претензий стало некое телефонное указание Вишнякова главе Уссурийского городского округа Евгению Коржу — о подписании с ОАО "Хабаровсккрайгаз" мирового соглашения об увеличении цены муниципального контракта на поставки газа в микрорайон "Радужный" на 53 млн, то есть всего до 353 млн рублей.

По словам адвокатов, их доверитель обвиняется в совершении преступления, которое не мог объективно совершить. Во-первых, Корж не находился в подчинении у Вишнякова, так как ему, главе муниципалитета, мог давать указания, еще и незаконные? Во-вторых, следует принимать во внимание решения арбитражных судов, опровергающих вмешательство Вишнякова в это дело.



Из них ясно видно, что причиной увеличения суммы муниципального контракта на строительство газопровода в Уссурийске стало отнюдь не пожелание Вишнякова, а "обстоятельства непреодолимой природной силы". Так, ОАО "Хабаровсккрайгаз" (ныне АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"), которое выиграло тот самый муниципальный контракт 90/90, заявило, что мало того, что курс доллара скаканул, так еще и на участках строительства после тайфуна "Гони" изменились гидрологические условия – какие-то траншеи оказались затоплены, где-то рыть вообще не представлялось возможным. Еще и на пути строительства обнаружили захоронение бетонных плит. Так что надо было менять трассу прохождения газопровода, а это опять проекты и дополнительные затраты, как раз в сумме чуть выше 53 млн рублей.

Может какой-то телефонный разговор между Вишняковым и Коржом был — это рабочие моменты, но процедура увеличения стоимости контракта через заключение мирового соглашения проходила через арбитражный суд. Причем вице-губернатор в этом деле вообще не фигурирует. Есть обычный спор хозяйствующих субъектов – МКУ Уссурийского городского округа "Служба единого заказчика-застройщика" (МКУ "СЕЗЗ") и АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

"Не должен ничего не совершавший человек находиться в изоляции [...] Вишняков не является опасным для общества, которого надо содержать в клетке. Считаю, что он может находиться дома", — подчеркнули адвокаты.

Экс-чиновник провел в СИЗО №1 уже почти 8 месяцев. А глава Уссурийска Евгений Корж, также находящийся в статусе обвиняемого по этому же уголовному делу, признавший свою вину, находится под подпиской о невыезде и управляет городом, то есть даже без отстранения от должности.

"Меня упрекают в широком круге знакомых. Так вот, сама по себе должность вице-губернатора подразумевает общение с широким кругом лиц, в том числе в правоохранительных органах. Но закон не может основываться лишь на теории, что я когда-то на кого-то смогу надавить. Я хочу правосудия, хочу выйти из тюрьмы, и крайне заинтересован в скорейшем исходе этого дела, — заметил Вишняков. — Я 20 лет чиновник, я три года работал в администрации Приморского края. И мне не стыдно".

Защита просила суд немедленно освободить их доверителя. А прокуратура возражала, настаивая на том, отсутствие дисциплинарных взысканий еще ни о чем не говорит. Ко всему прочему, есть свидетель, давший изобличительные показания, который опасается, что Вишняков, выйдя на свободу, сможет надавить на него. Правда, к представителям суда и следствия он за защитой своих прав почему-то не обращался.

"Не моя задача защищаться и доказывать свою невиновность, это следствие должно доказать мою вину. А следствие в судебном заседании ни один аргумент не подтвердило документально, — сказал в последнем слове экс-чиновник. — Я рассчитываю, что произвол в отношении меня и моей семьи закончится. Я рассчитываю на справедливое решение".

Выслушав участников сторон, Приморский краевой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты, оставив Вишнякова в СИЗО до 10 мая.

Напомним, Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел бывший губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в ГК "Росатом". В Приморском крае Вишняков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства. Являлся председателем краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его профильными учреждениями были департамент гражданской защиты, государственная жилищная инспекция Приморского края, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, департамент по тарифам.