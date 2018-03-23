Ягода вкусная, сочная! – Владивосток заполонила "корейская" клубника из Китая

на улицах города продают клубнику. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сладкий и полезный товар можно купить на рынке, остановке и даже тротуаре (ФОТО)

23 марта, PrimaMedia. С наступлением плюсовых температур в столице Приморья повсеместно образовались торговые точки, где можно купить клубнику. Продавцы поставили лотки на рынках, остановках и тротуарах, отчего улицы Владивостока наполнил клубничный аромат.

Многие коммерсанты утверждают, что привезли товар из Кореи, однако, как выяснилось, его большая часть прибыла из Китая.

"В 2018 году постами Уссурийской таможни оформлено 427,02 тонн свежей клубники, ввезенной из КНР в Россию. Общая стоимость товара составила свыше $590 тысяч", — уточнила пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова.

По словам пресс-секретаря Владивостокской таможни Инги Солодовник, они с начала года задекларировали чуть выше 3 тонн клубники из Кореи стоимостью – $34,4 тысячи. А вот через Находкинскую таможню клубника ни из Китая, ни из Кореи, ни из других стран не проходила.

На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia На улицах Владивостока продают клубнику. Фото: Александр Раников, ИА PrimaMedia 1 / 7

Ягоду в основном реализуют продавцы из ближнего зарубежья. По их словам, клубника у них вкусная, спелая и сочная. Как можно увидеть, она отличается ярким красным оттенком и большим размером. Цена за 1 кг продукции варьируется от 250 до 350 рублей.