До матча осталось

Делегация из Северной Кореи приглашена на 4-й Восточный экономический форум. Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Десант крупных северокорейских бизнесменов окажется во Владивостоке уже летом

Российская сторона рассчитывает на конструктивное партнерство

23 марта, PrimaMedia. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР пригласил руководство Северной Кореи принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMdedia со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Нам необходимо искать новые точки роста торгового оборота и прорабатывать новые сферы сотрудничества. 11-13 сентября во Владивостоке состоится четвертый Восточный экономический форум, мы ждем представителей южнокорейской делегации и приглашаем вас также принять самое активное участие в его работе. На площадке форума мы предоставим КНДР возможность организовать презентацию туристических и экономических возможностей КНДР для межрегионального сотрудничества", — заявил Министр, обращаясь к министру внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжэ.

Он добавил, что в рамках форума также состоится большое мероприятие, посвященное сотрудничеству в области сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И пригласил представителей Северной Кореи рассмотреть возможность участия в нем.

Александр Галушка отметил, что российские власти приветствуют начало диалога, в том числе с большим надеждами смотрят на перспективы проведения межкорейского саммита. "Россия приветствует позитивные тенденции в развитии ситуации на Корейском полуострове. Рады, что Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын публично обозначил курс республики на возобновление контактов с Югом".

Глава Минвостокразвития, открывая заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР обозначил, что Российская Федерация является ответственным участником международной деятельности. Поэтому готова обсуждать торгово-экономические связи с КНДР в рамках, которые установлены советом безопасности ООН. "Мы готовы оказывать всемерное содействие деловым кругам двух стран в налаживании взаимодействия, не подпадающего под международные санкции", — добавил он.

Напомним, что с 21 по 22 марта проходит официальный визит Министра РФ по развитию Дальнего Востока в КНДР (Пхеньян). В рамках которого он провел 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

С российской стороны комиссию возглавляет министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. С корейской стороны сопредседателем выступил министр внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжэ. В состав российской делегации вошли представители 11 федеральных органов исполнительной власти. В ходе заседания стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых – вопросы двухстороннего сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии и спорта.

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