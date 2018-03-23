Гольф-клуб, горнолыжная база и масштабный ТЦ: Tigre de Cristal изменится до неузнаваемости

Вторую очередь строительства развлекательной зоны представят летом. Фото: ИА PrimaMedia

Вторую очередь строительства развлекательной зоны представят летом

23 марта, PrimaMedia. Планы строительства второй очереди развлекательной зоны Tigre de Cristal будут представлены этим летом. В их числе – строительство крупнейшего на Дальнем Востоке торгового центра. Также рассматривается возможность создания гольф-клуба и горнолыжного курорта на территории развлекательной зоны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Мы хотим сделать больше, чем уже сделали. Наше руководство видит перспективу в развитии неигрового сектора и планирует в рамках второй фазы строительства сделать акцент на создании развлекательных объектов. На наш взгляд, это будет полезно как для самой игорной зоны, так и для социально-экономического развития всего региона. Мы планируем, что уже летом этого года окончательно будет утвержден эскизный план нашего нового развлекательного комплекса", — рассказал исполнительный директор компании "Джи 1 Интертейнмент" Стилианос Тсифетакис.

Проект включит в себя 500 номеров разного уровня, зоны для переговоров, а также рестораны и бары. Это позволит создать более двух тысяч рабочих мест. Также планируется расширение торговой зоны и благоустройство площадок для проведения спортивных мероприятий

"Мы рассматриваем возможность создания гольф-клуба и горнолыжного курорта. Это те виды развлечений, которые позволят отдыхать в игорной зоне “Приморье” круглый год. Помимо этого, наш новый тайваньский акционер, имеющий богатый опыт в создании крупных торговых центров на территории материкового Китая, видит перспективу для развития этого направления в Приморском крае и планирует построить на площадке интегрированного развлекательного курорта один из самых масштабных торговых центров на Дальнем Востоке", – сказал Стилианос Тсифетакис.

Одним из положительных факторов для инвесторов является возможность введения в ИРК "Приморье" зоны беспошлинной торговли, где иностранные граждане смогут получать налоговый вычет. Соответствующая заявка уже направлена в Минпром РФ.

"Если рассмотреть статьи по налоговым поступлениям, предусмотренные для резидентов проекта, то видно, что уплачивается двадцатипроцентный налог на прибыль, но не с игорного бизнеса, а с деятельности отелей, ресторанов, баров и объектов развлекательного сектора. Таким образом, за счет развития неигрового сектора, а именно преобразования игорной зоны в интегрированный развлекательный курорт, экономический эффект от реализации проекта значительно увеличится. Помимо этого, развитие проекта именно в таком ключе повысит узнаваемость Приморского края на международном туристическом рынке", – сказал врио генерального директора Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.