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В воскресенье в Приморье воздух прогреется до +20 °C. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В воскресенье в Приморье ожидается +20 °C

На побережье появятся очаги тумана

23 марта, PrimaMedia. В ночь на воскресенье погодные условия в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Днем усилится южный ветер. Температура ночью +1…+3 °C, днем максимальная температура +8…+10 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Ближайшей ночью атмосферные фронты будут смещаться над краем и вызовут местами небольшие дожди со снегом. На побережье появятся очаги тумана. Минимальная температура от +2 °C до −5 °C, на северо-востоке до −10 °C.

Днем фронты переместятся на север Японского моря. На большей части края осадки прекратятся и прояснит. Воздух прогреется до +7…+14 °C. На северо-востоке края, где осадки еще сохранятся, прохладнее, +1…+6 °C.

В ночь на воскресенье погодные условия в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Небольшие осадки в виде мокрого снега сохранятся только на севере, в остальных районах осадки прекратятся.

В ночные часы температурный фон понизится на 1–3 градуса. К концу дня на край сместятся фронтальные разделы нового циклона. В северной половине местами начнутся осадки.

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