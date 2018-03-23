Приморье на пороге кадровой катастрофы в образовательных учреждениях

Пленум Приморской краевой организации профсоюза работников народного образования. Фото: Предоставлено Приморской краевой организацией профсоюза работников народного образования

Педагоги-профактивисты рассказали краевому департаменту образования о реальном положении отрасли в регионе

23 марта, PrimaMedia. Лидеры профсоюза работников образования Приморья встретились с руководством краевого департамента образования, обозначив острую проблему нехватки учителей в школах. По мнению профсоюзных активистов, если власти региона и муниципалитетов не предпримут срочные меры по повышению реальной заработной платы педагогов на одну ставку и закреплению молодых специалистов в отрасли, то к 1 сентября 2018 года край придет с таким дефицитом педагогических кадров, какой и не снился, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

Откровенный эмоциональный разговор состоялся 22 марта в рамках пленума Приморской краевой организации профсоюза работников народного образования, на котором подводились итоги работы за прошедший год.

На вопросы трех десятков профактивистов отвечали и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Виктор Станкевич, начальник отдела экономики и бюджетного планирования образования Лариса Шумакова и начальник отдела кадровой политики в сфере образования Приморского края Ольга Лейбольт.

Профсоюзных лидеров интересовало, что собирается предпринять власть для обеспечения достойной зарплаты педагогам края. По их словам, данные официальной статистики по выполнению "майских указов" президента заметно расходятся с реальностью. Педагоги утверждают, что в декларируемые показатели средней заработной платы в 43 тысячи у учителей и 32 тысячи у воспитателей, во-первых, включают налоги. Во-вторых, чтобы хоть немного приблизиться к этим показателям, учителям приходится работать вместо положенных на ставку 18-ти часов 40, а то и все 50.

Участники встречи говорили, что оплата труда отдельных категорий педагогов практически сравнялась с заработком младшего обслуживающего персонала, а с мая, когда МРОТ достигнет 100% прожиточного минимума, разница станет еще меньше.

Начальник отдела экономики и бюджетного планирования образования Лариса Шумакова признала, что с зарплатами учителей и воспитателей не все хорошо, но сразу сослалась на то, что согласно 131-ФЗ органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, и повлиять на это ни департамент, ни глава региона не в силах.

Председатель Дальнегорской организации профсоюза работников образования Галина Острошенко в ответ подняла вопрос пересмотра норматива субвенции, методика расчета которого не меняется уже пять лет.

"В Дальнегорске ситуация критическая, педагоги накалены до предела и готовы к коллективным действиям. Средний возраст учителей — 52 года, и большинство вынуждено работать по 40 часов, чтобы хоть что-то заработать. Наш район приравнен к северу, а педагоги получают 16-20 тысяч рублей, — как жить на эти деньги? При такой зарплате нет никакой возможности выехать, например, на лечение в краевую столицу — билет до Владивостока стоит 2 тысячи рублей, и это нашим учителям не по карману! Мы хотим знать, от кого конкретно зависит размер субвенции. Наши педагоги не живут, а выживают, и это уже невыносимо", — сказала Острошенко.

Департамент ссылался на то, что в период формирования проекта бюджета 2017 года никто не предполагал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет неоднократно.

"Сейчас мы собираем информацию от муниципальных образований, нормативы будут пересчитаны и зафиксированы законодательно, но это потребует времени — до двух месяцев. Ситуацию исправим", — пообещала Лариса Шумакова.

Людмила Карамова, председатель Владивостокской организации профсоюза работников образования, подняла тему индексации зарплаты педагогов, которая не проводилась с 2013 года.

На аргумент представителей департамента о том, что краевой бюджет не резиновый педагоги ответили тем, что устали входить в положение администрации и будут продолжать настаивать на индексации.

Были затронуты на встрече и вопросы нехватки кадров в отрасли.

"Ситуаций, когда на семь начальных классов в школе всего четыре учителя, а значит, трое из них ведут по два класса одновременно, — не редкость", — рассказала Галина Острошенко.

Ее коллега из Большого Камня привела свою статистику: в 2003 году на 503-х учеников школы, где она работает, было 5 учителей английского и по 6 — математики и русской языка. Сегодня детей 513, с ними занимаются один математик, 2 преподавателя английского и 3 учителя русского языка. При этом двоечников в 2003 году, оставленных на второй год обучения, было 31, а сейчас — 2.

"Не думаете ли вы, что учитель, который имеет 36-часовую нагрузку, физически не может индивидуально подходить к ученикам и просто вынужден "стряпать" тройки, потому что некогда ему сидеть после уроков с детьми и заниматься дополнительно? Вот вам и связь зарплаты педагога с качеством образования, — сказала она.

"Необходимость такого откровенного разговора назрела давно. Мы хотим, чтобы власти увидели истинную, не приукрашенную картину — как живут педагоги Приморья на самом деле, а наши профактивисты получили ответы на вопросы своих трудовых коллективов из первых уст", — сказала лидер профсоюза работников образования Приморья Ирина Мариш.

Профсоюз работников образования Приморья знает реальное положение дел в отрасли, поскольку представляет 759 из 1046 образовательных учреждений края и регулярно мониторит ситуацию по всем направлениям.

Для того чтобы понять, как на самом деле проводится в Приморье работа по привлечению молодых педагогов, в ноябре 2017 года крайком провел собственный профсоюзный мониторинг. Информация о том, сколько молодых учителей было принято в школы за последние три года, получают ли они единовременные и ежемесячные доплаты и в каком объеме, предоставляется ли им жилье и т.д., была получена напрямую от педагогов.

Опрос показал, что картина далека от идеальной. Например, в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском Михайловском, Пограничном, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах до сих пор нет муниципальных программ поддержки молодых специалистов. Педагоги Анучинского, Кавалеровского и Пожарского районов, Арсеньевского и Дальнегорского городских округов не знают, что такое ежемесячная доплата к должностному окладу молодого специалиста. Никакого жилья, даже общежитий, не могут добиться учителя Спасского, Октябрьского, Партизанского и ряда других районов.

Результаты этого мониторинга уже использованы рабочей группой проекта "Учитель для Приморья", в которую входят представители профсоюза. Цель этого проекта — максимальное содействие трудоустройству и успешной адаптации молодых учителей-выпускников ДВФУ в школах Приморья.

Профсоюз работников образования Приморья плотно работает с профильным департаментом края.

"Но нам хочется, чтобы эта работа не была формальной. Чтобы на наши обращения к руководителям разного уровня приходили не отписки, причем подписанные одним и тем же исполнителем. Мы — за нормальный рабочий диалог. Порой отправляешь письмо о наболевшем, ждешь положенные 30 дней, надеешься на конструктивный ответ, а получаешь формальную отговорку. Транслируешь ее педагогам, которые обрывают телефоны в ожидании ответа, и понимаешь их настроение, видишь, как у них руки опускаются, а доверие к власти падает. Такого быть не должно", — говорит Ирина Мариш.

Она подчеркивает, что у департамента образования Приморья и отраслевого профсоюза общие цели.

"Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с профсоюзами Приморья в феврале этого года сказал, что удержание населения в регионе путем повышения уровня жизни, — наша общая задача. И мы готовы ее решать. Профсоюз работников образования как никто другой заинтересован в том, чтобы в крае не было дефицита кадров в отрасли, чтобы в школы и детсады приходила работать молодежь, чтобы выпускникам педагогических вузов и колледжей хотелось жить и работать в Приморье", — резюмировала Ирина Мариш.