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Члены многодетного семейства из Приморья встретилась и лично пообщалась с президентом РФ. Фото: kremlin.ru
#ВыборыПрезидентаРФ

Многодетная мама: 11 голосов нашей семьи отданы в поддержку Владимира Путина

Члены многодетного семейства из Приморья встретилась и лично пообщалась с президентом РФ

23 марта, PrimaMedia. Многодетная семья Кобец – люди известные не только в родной Вишневке Спасского района. В 2014 году Ирина и Лев, воспитывающие 14 детей, стали кавалерами высшей в своем роде награды – Орденов "Родительская слава". На празднике многодетных семей в Сочи семья из Приморья встретилась и лично пообщалась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

В прошедшие выборы главы государства на избирательные участки пришли 11 представителей многодетной семьи. Одна из дочерей Дарина очень расстроилась, когда в местной избирательной комиссии девочке отказали в участии: 18 ей исполнится только в мае.

"Наша Дариша – претендент на золотую медаль. Планов на будущее – много. И связывает она это будущее с действующим президентом. И мы ее в этом поддерживаем. Мы видим, сколько внимания и заботы российским семьям оказывается последние 10 лет. И конечно, отдали свои голоса за инициативы, предложенные Владимиром Владимировичем. Нужно, чтобы эти инициативы были доведены до логического конца", — рассуждает Ирина.

А еще женщина отмечает, что нынешний курс проводимый президентом во внешней политике вселяет уверенность за мирное будущее детей и внуков: за три года старшие Катя и Ксюша порадовали бабушку и дедушку двоими внучками и внуком.

Ирина очень тепло вспоминает о личной встрече с президентом страны. По ее словам, главное, что отличает Владимира Владимировича от остальных, – это уверенность и обаяние.

"Наш президент очень открытый, спокойный человек. Что бы ему ни сказали, что бы ни спросили, он отвечает сразу и очень точно. Меня это поразило. Знаете, глядя на него, понимаешь: вот он мужчина, у которого "сказал" – значит, "сделал". Надежный, уверенный в себе и в том, что он делает", – отмечает многодетная мама.

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