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Самый дорогой внедорожник в мире выпустили в Китае

Базовая модификация стоит 2 млн долларов

23 марта, PrimaMedia. Китайская компания IAT Design представила внедорожник Karlmann King, базовая модификация которого стоит 2 млн долларов (113, 6 млн рублей). А тем, кто захочет приобрести улучшенную версию, придется заплатить уже 3,8 млн долларов (215,9 млн рублей), передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Об этом сообщило ИА Nation News.

Объем двигателя самого дорогого внедорожника в мире составляет 6,8 литра, а его мощность — 400 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 140 километров в час.

У Karlmann King угловатые формы и довольно брутальный дизайн. Машину создали на базе Ford F-550. Всего компания планирует выпустить всего девять подобных внедорожников.

Отмечается, что в плане роскоши китайский внедорожник не уступает Bentley или Rolls-Royce. В салоне, задняя часть которого может быть как двух, так и четырехместной, есть огромные кресла, столики с электроприводом, холодильник, кофе-машина, 4K UHD телевизор и развлекательная система Sony PS4.

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