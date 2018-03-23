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Instagram будет отображать ленту новостей по‐другому

Пользовательский функционал популярного мобильного фото приложения расширяется за счет добавления уникальной кнопки «Новые посты»

23 марта, PrimaMedia. Крупнейший онлайн фотохостинг меняет систему показа новых публикаций в новостных лентах. Теперь пользователям социальной сети станет легче изучать понравившейся фотоконтент, сообщило руководство Instagram в официальном блоге компании, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Согласно заявлению представителей Instagram, пользовательский функционал популярного мобильного фото приложения расширяется за счет добавления уникальной кнопки "Новые посты".

"Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку — вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", говорится в сообщении официального блога Instagram.

Руководство социальной сети уверено, что нововведение только обрадует всех пользователей Instagram. Более того, специалисты внесли еще одно изменение. Теперь "свежие публикации" станут появляется в новостной ленте на самом верху.

В социальной сети отметили, что "это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной, и вы не упустили моменты, которые дороги для вас".

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