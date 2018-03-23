Матвиенко предложила подумать об отмене обязательного медстрахования

В России должна остаться добровольная система страхования

23 марта, PrimaMedia. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить обязательное медицинское страхование. Об этом она заявила на заседании научно‐экспертного совета по реализации задач, поставленных президентом во время послания Федеральному собранию, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Ее слова привело РИА "Новости". Матвиенко считает, что в России должна остаться добровольная система страхования.

"Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях. Зачем мы эти фонды создавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно", сказала государственный деятель.

Политик сомневается в целесообразном расходовании средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

"Давайте мы поинтересуемся, сколько средств мы отдаем Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию денег, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", — добавила спикер Совфеда.

В конце февраля Минздрав РФ анонсировал начало работы над поправками в законодательство об организации страхового дела и ОМС. Ведомство планирует ужесточить ответственность страховщиков, работающих в системе ОМС.