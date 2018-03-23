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Рыбный рынок в центре Владивостока будет четырехэтажным. Фото: ИА PrimaMedia

Рыбный рынок в центре Владивостока будет четырехэтажным

Рядом со зданием будет оборудована парковка на 200 машиномест

23 марта, PrimaMedia. В центре Владивостока построят четырехэтажное здание Рыбного рынка, общая площадь которого составит порядка восьми тысяч квадратных метров. Рядом со зданием рынка будет оборудована парковка на 200 машиномест, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Об этом рассказал генеральный директор компании инвестора проекта по строительству рыбного рынка ООО "Акватехнологии" Сергей Слепченко.

"На первом этаже будут расположены технические службы, а также бассейны для живых морепродуктов и рыбы, помещения для охлажденной продукции. На втором этаже расположится сам рынок, третий предусматривает размещение бизнес-центра, аукционной площадки и зал переговоров. Четвертый этаж займет ресторанная зона. В настоящее время готовится техническое задание на проектирование рынка", – отметил Сергей Слепченко.

Общая сумма инвестиций составит около 800 млн рублей, большую часть средств составят российские инвестиции. В реализации проекта также примут участие инвесторы из Республики Корея – о своем интересе уже заявила компания "Ханаро холдингс", имеющая опыт создания рыбных рынков в таких городах, как Бостон и Сиэтл. По словам председателя совета директоров компании Чжон Чхан Дэ, значительной мерой поддержки создания такого рынка станут льготы Свободного порта Владивосток, которые получит компания-инвестор.

Работы по возведению рынка начнутся сразу после предоставления участка для строительства – вице-премьер-полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил предоставить участок под строительство рыбного рынка в центре Владивостока (на Набережной Цесаревича) к началу апреля.

Отметим, что компания, созданная ООО "Акватехнологии" как инициатор проекта, стала резидентом Свободного порта Владивосток – соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока на этой неделе.

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