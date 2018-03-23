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Федор Ярошевич. Фото: Пресс-служба Примтеплоэнерго

Фёдор Ярошевич: сбор подписей в пользу возможных директоров «Примтеплоэнерго» - спекуляции

Пресс-служба КГУП опровергает сообщения о том, что вице-губернатор Гагик Захарян познакомил коллектив с Александром Патриным

23 марта, PrimaMedia. Генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Федор Ярошевич, который завершает свою работу в краевом предприятии, призвал не спекулировать на теме сбора подписей среди коллектива в поддержку потенциальных кандидатов на пост главы КГУПа. Такую информацию распространила пресс-служба "Примтеплоэнерго". Вместе с тем, Ярошевич уже представил коллективу своего нового заместителя, коим является бизнесмен из Москвы. Ранее местные СМИ сообщали о том, что в качестве нового руководителя коллективу представили экс-гендиректора "Примтеплоэнерго" Александра Патрина, который в 2008 году решал острый вопрос повышения экономической эффективности предприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщается в официальном релизе, Федор Ярошевич продолжает исполнять обязанности генерального директора "Примтеплоэнерго". В тексте опровергается информация о том, что Ярошевич передает дела вновь назначенному руководителю.

Отметим, что такая информация на страницах СМИ замечена не была. Например, ИА PrimaMedia сообщало, что конкурс на замещение должности генерального директора КГУП "Примтеплоэнерго" состоится в апреле. А именно — 2 апреля. И что Федор Ярошевич, соответственно, уходит. Пресс-служба "Примтеплоэнерго" в своем пресс-релизе эту информацию повторяет, но почему-то пишет о том, что "эти сведения не соответствуют действительности". Сам Федор Ярошевич сообщает о причинах своего ухода следующее:

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"Я написал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от занимаемой должности по состоянию здоровья. Данное решение согласовано. Я решил не участвовать в конкурсе на замещение должности руководителя "Примтеплоэнерго". До принятия решения Андрея Тарасенко о назначении нового генерального директора я продолжу исполнять обязанности руководителя. Врио губернатора Приморского края определяется с кандидатурой", — приводятся слова Ярошевича.

Особый интерес вызвало следующее заявление гендиректора "Примтеплоэнерго":

"Прошу не спекулировать на тему того, что в "Примтеплоэнерго" происходит какой-то переворот, о том, что коллектив собирает подписи в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность генерального директора. Назначение на должность и освобождение от должности директора краевого государственного унитарного предприятия – это исключительная прерогатива губернатора Приморья", — цитирует Ярошевича пресс-служба.

Отметим, что буквально в понедельник, 19 марта, врио вице-губернатора Гагик Захарян представил коллективу "Примтеплоэнерго" нового руководителя – Александра Патрина, возглавлявшего предприятие с 2008 по 2012 год. Информацию об этом подтвердили газете "Конкурент" источники в КГУП. Патрин уже начал вникать в курс дел, и даже подписывал документы. Однако уже 21 марта появилась информация о том, что Александр Патрин отстранен, проработав два дня. В беседе с корр. VL.ru Патрин рассказа, что ему пояснили, что он должен отойти от дел, так как наверху принято решение провести конкурс на должность руководителя. Другому СМИ он сообщил, что, скорее всего, не будет подавать свое резюме на конкурс.

"Нет большого желания. Есть там кандидатуры, вот пусть и соревнуются", – сказал Патрин.

Наблюдатели отмечают, что со стороны это выглядело так, будто принимающих в регионе решение по этому вопросу чиновников "одернули" после того, как в СМИ попала информация об Александре Патрине.

Вместе с тем, в сообщении "Примтеплоэнерго" говорится о том, что Ярошевич в ходе совещания сегодня, 23 марта, представил коллективу первого заместителя врио генерального директора. Им стал Александр Шубенков, бизнесмен из Москвы, генеральный директор ООО "Кавитационные системы".

Не исключено, что на фоне такой кадровой неразберихи в КГУП, действительно, могли начать сбор подписей в поддержку какой-то кандидатуры.

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