Спасти манекен и автомобиль: во Владивостоке прошли соревнования по пожарному кроссфиту

Приморские пожарные приняли участие в соревнованиях пои кроссфиту. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Спасатели МЧС показали навыки спасения людей в режиме нон-стоп(ВИДЕО)

23 марта, PrimaMedia. Более 70 участников из 11 команд приняли участие в соревнованиях по пожарному кроссфиту 23 марта. Пожарные тягали крышки трактора, перемещали колесо ударами кувалды, выполняли махи гирями и вытягивали канатом автомобиль. Как приморские пожарные справились с этим – смотрите на видео ИА PrimaMedia.

Борьба с пожарами требует особой физической подготовки. Спасатели должны уметь все — нести снаряжение, вынести пострадавшего, выломать дверь и делать это без остановок. Во время соревнований по пожарному кроссфиту они выполняют испытания в боевой одежде и почти без остановки, поэтому участвовать в таких соревнованиях могут только основательно подготовленные люди.

По итогам кроссфита в командном зачёте первое место заняла Дальневосточная пожарно-спасательная академия, второе призовое место завоевала команда 19-го отряда Федеральной противопожарной службы, третье почётное место досталось команде Специализированной пожарно-спасательной части.

В личном зачёте лучшим из лучших стал курсант Дальневосточной пожарно-спасательной академии Илья Вишняков, второе место одержал сотрудник 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы, на третьем месте оказался сотрудник 20-го Отряда Федеральной противопожарной службы Александр Марченко.