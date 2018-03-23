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Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн

23 марта, PrimaMedia. Tele2 подвел итоги активности клиентов во время февральских и мартовских праздников. Потребление интернет-трафика в праздничные дни в Бурятии выросло в 1,5 раза, сообщил ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

На фоне общего снижения количества отправленных SMS-сообщений выросло число голосовых вызовов и поздравлений в социальных сетях и мессенджерах. Потребление интернет-трафика в праздники абонентами Tele2 в республике выросло в 1,5 раза. Клиенты оператора в Бурятии 23 февраля и 8 марта 2018 года совершили на 6% больше исходящих звонков, их общая продолжительность увеличилась на 9%, чем в прошлогодние праздники.

Количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта 2018 года выросло в России по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн. Всего в эти дни клиенты оператора во всех регионах проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты.

В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн. Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей – именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS.



Абоненты Tele2 в Бурятии использовали в 1,5 раза больше трафика в праздники. Фото: предоставлено Tele2

Рекордный рост показал интернет-трафик, который в целом по России увеличился более чем в два раза год к году. При этом абоненты Tele2 одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как 23 февраля, так и 8 марта.

"Существенный рост интернет-трафика мы связываем с запуском сети 4G в Бурятии в феврале текущего года. Праздничная статистика показывает, что жители республики уже оценили новый стандарт связи. Поэтому сейчас приоритетная задача для компании – обеспечить нашим абонентам комфортные условия для пользования 4G-интернетом. При подключении к популярным тарифам до конца мая клиенты получат удвоенный пакет трафика в 4G-сети в подарок", — отметил коммерческий директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.