Клещи во Владивостоке появятся в первой половине апреля

Информация о первом случае присасывания клеща в Сибирцево официально не подтверждается

23 марта, PrimaMedia. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора с 15 марта приступили к еженедельному мониторингу за клещевым вирусным энцефалитом. По словам главного санитарного врача Приморья Дмитрия Маслова, появление клещей в регионе ожидается в первой половине апреля,а информация о первом случае присасывания клеща к человеку в поселке Сибирцево Черниговского района официально не подтверждается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

"Период активности клещей, по средним многолетним данным за последние пять лет, продолжается с первой декады апреля до третьей декады октября. Пик массовой активности приходился на третью декаду мая", – сообщили в ведомстве.

Начальник отдела эпиднадзора Валентина Воронок подчеркнула, что в целях профилактики клещевого энцефалита применяются средства специфической профилактики (иммунизация). Иммунизация направлена на формирование иммунитета к клещевому энцефалиту и является наиболее эффективным методом профилактики. Для этой цели используют инактивированные вакцины. Практически все вакцины, разрешенные на территории России, обладают высокой иммуногенной активностью.

"Вакцинация – надежное средство защиты и для всех, кто занимается сбором дикоросов, увлекается охотой и рыбалкой, предпочитает активный отдых на природе или садово-огородном участке", – отметила Валентина Воронок.

Оптимальные сроки проведения прививок – холодное время года. Для тех, кто принял решение о вакцинации только сейчас, при наличии показаний, первичная вакцинация проводится уже по схеме экстренной профилактики.

Напоминаем, что вакцинация (ревакцинация) заканчивается не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.