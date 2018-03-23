Обыски в Приморском краевом наркодиспансере – подробности

Силовиков интересовал не главврач

23 марта, PrimaMedia. Следственные мероприятия в Приморском краевом наркодиспансере не связаны с деятельностью главного врача, и уж тем более никто не задержан, как об этом поторопились написать в СМИ, сообщила корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

"Главный врач сегодня целый день находился на совещаниях, проводимых в департаменте. Он принимал участие в церемонии вручения вице-губернатором санитарных автомобилей", — рассказала Гусенцова.

Следственные мероприятия в наркодиспансере, действительно, вчера проводились. "Это даже обысками не назовешь. Только что временно было ограничен пропуск в здание. Следователей интересовала лаборатория и кабинет заместителя главврача, которая также является врачом лаборатории. Подробностей мы не знаем, возможно, это связано с одной из жалоб на учреждение. Изъят компьютер. Наркодиспансер продолжает работать", — уточнила источник агентства.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, из сотрудников наркодиспансера никто не задерживался. Дело расследует следственный отдел по Советскому району города Владивостока.