Как это было: первый кроссфит для пожарных в Приморье

23 марта, PrimaMedia. Первый пожарный кроссфит прошел на острове Руссском 23 марта. В соревнованиях приняли участие более 70 человек. Спортсмены-пожарные из Владивостока переносили покрышки трактора на расстояния 20 метров, перемещали колеса ударами кувалды, перетаскивали пропановые баллоны, спасали манекен и вытягивали за канат автомобиль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное МЧС.

Пожарный кроссфит включает комплекс сложных упражнений по лёгкой атлетике, выполняемых на скорость. Этот вид спорта требует особой подготовки, длительных и упорных тренировок. Осложняет задачу пожарных дополнительная нагрузка в виде боевой одежды и снаряжения, а также аппаратов весом от 20 до 30 килограмм.

"В сегодняшних соревнованиях принимают участие непрофессиональные спортсмены, те люди, для которых сила, ловкость и скорость действий важна при их работе при спасении человеческих жизней во время пожаров и других чрезвычайных ситуациях. Такие мероприятия на данный момент набирают большую популярность. Думаю, что в дальнейшем будут проводиться Всероссийские соревнования и, возможно, их дальнейшее развитие на международном уровне. Проведение соревнований по кроссфиту позволяют также отработать скорость, быстроту реакции при возникновении экстренных ситуаций и являются отличной тренировкой физической подготовки", – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана.

По итогам кроссфита в командном зачёте первое место заняла Дальневосточная пожарно-спасательная академия, второе призовое место завоевала команда 19-го отряда Федеральной противопожарной службы, третье почётное место досталось команде Специализированной пожарно-спасательной части.

В личном зачёте лучшим из лучших стал курсант Дальневосточной пожарно-спасательной академии Илья Вишняков, второе место одержал сотрудник 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы, на третьем месте оказался сотрудник 20-го Отряда Федеральной противопожарной службы Александр Марченко.

В торжественной обстановке победителей наградили кубками и дипломами. Команда Дальневосточной пожарно-спасательной академии отправится представлять Приморский край в городе Иркутске.

По итогам кроссфита команда-победитель, а также лучшие пожарные, отобранные в команду Главного управления МЧС России по Приморскому краю отправятся на финальный этап, который пройдёт 29 апреля в городе Иркутске, где примут участие спортсмены из трёх федеральных округов Дальневосточного, Сибирского и Уральского, а также участники из стран СНГ.