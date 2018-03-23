Директору Фрунзенской УК запретили занимать руководящие должности на два года

Ранее директор управляющей компании уже привлекался за нарушения законодательства

23 марта, PrimaMedia. По постановлению прокурора руководитель управляющей компании дисквалифицирован на два года за нарушения жилищного законодательства. Прокурор выявил нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда и несвоевременную уборку снега. Ранее директор УК Фрунзенского района уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

При осмотре многоквартирных домов № 8 по ул. Рылеева и № 10 по ул. Стрельникова г. Владивостока проверяющие зафиксировали повреждения отмосток жилых домов, разрушения облицовки, штукатурки и лестничных проемов.

Также УК не обеспечила защиту помещений подвала от проникновения грызунов, на прилегающей территории многоквартирных домов отсутствовали специально отведенные площадки для сбора крупногабаритного мусора, площадки для бытовых отходов не имели твердого основания.

В ходе проверочных мероприятий также выявлены факты несвоевременной уборки снега. Установлено, что уборка территорий ряда домов по улицам Саратовская и Морозова проводилась ненадлежащим образом, в нормативные сроки снег и наледь с придомовых территорий не убраны.

Учитывая данные обстоятельства, в отношении директора ООО "УК "Фрунзенского района" и юридического лица прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Постановлениями суда директор ООО "УК "Фрунзенского района" дисквалифицирован на 2 года. Юридическое лицо заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Отметим, что дисквалифицированному лицу нельзя занимать должности государственной и муниципальной гражданской службы, должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и иным образом осуществлять управление юридическим лицом.