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Краевой клинический центр на Уборевича. Фото: ИА PrimaMedia

Врач из Владивостока, бравшая с пациенток деньги мимо кассы, уволена после поста в Сети

Акушера-гинеколога во время приема интересовало материальное положение пациентки, а после – красивые бумажки

23 марта, PrimaMedia. Врач акушер-гинеколог из Владивостока, бравшая с пациенток деньги мимо кассы, уволена после обнародования видео— и аудиозаписей совершаемых деяний в социальных сетях и СМИ. Правда, ушла она, написав заявление по собственному желанию, уточнили ИА PrimaMedia в департаменте здравоохранения Приморского края.

Напомним, накануне по соцсетям было распространен видеосюжет, снятый на скрытую камеру. На нем гинеколог беседует с пациенткой о заработке мужа, сколько он выдает своей благоверной денег в неделю, на каком автомобиле она ездит и где его покупали. Под конец же приема медработник интересуется: "Ты благодарить меня будешь?". Девушка интересуется стоимостью приема. "Сколько дашь", — бодро говорит доктор и радуется красивой бумажке, замечая, что ее это очень устраивает.

Есть в сюжете еще и аудио, на котором эта же врач убеждает другую пациентку никому не сообщать о том, что она вручила деньги ей, иначе "заставят платить в кассу".

Оказалось, что в департаменте здравоохранения знакомы и с одной ситуацией, и с другой. Более того, именно департамент инициировал прокурорскую проверку. Правда, результатов пока не получил. Хотя аудио того, что врач взяла деньги мимо кассы за операцию, появилась еще в 2016 году.

"Тогда врачу предложили покинуть пост, но она заявила, что ей нравится это место работы и уйдет она, только если ее вину докажут. Следственные органы не реагировали на запросы департамента, была даже проверка, почему следствие не отвечает департаменту. Потому юридически руководство Краевого клинического центра не могло ее уволить. Затем появилось видео. Знаем, что врач была временно отстранена от работы, ее вызывали следователи. Было это в 2017 году. Но никакого ответа от силовых структур вновь не поступило", — рассказала представитель департамента здравоохранения Приморского края.

После того, как видео и аудио попали в соцсети, акушера-гинеколога вызвали на ковер, где она изъявила желание покинуть медучреждение по собственному желанию.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, делом этого врача в настоящее время занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями УМВД. В полиции по столь долгому расследованию получить комментарий не удалось.

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