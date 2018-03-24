До матча осталось

Новая неделя принесет Приморью тепло и дожди. Фото: ИА PrimaMedia

Новая неделя встретит Приморье теплом и дождями

Во Владивостоке облачно, временами туман, возможна морось

24 марта, PrimaMedia. В начале следующей недели весна на юге Дальнего Востоке всё решительней заявит о себе. Траектории циклонов будут проходить с районов Китая на Хабаровский край. Приморье окажется в тёплом секторе циклонов. Ночной температурный фон будет держаться в пределах +4…−1 °С, в горных районах до −10 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Дни порадуют жителей края весенним теплом, в континентальных районах воздух прогреется до +14…+22 °С, на побережье будет выноситься морской прохладный воздух, максимальная температура +5…+13 °С. К середине недели ситуация изменится. Над территорией Приморского края пройдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь станет теплее, а день прохладнее на 3–5 градусов предыдущих суток.

Во Владивостоке преимущественно облачно, временами туман, возможна морось. Ветер свежий. Фон ночных температур +1…+4 °С, дневных +6…+10 °С.

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

В воскресенье в Приморье ожидается +20 °C

23 марта, 16:40

Подснежники, зеленая трава и улицы, залитые солнцем: по Владивостоку гуляет весна

22 марта, 17:50

Борис Кубай: На усы никогда не спорил, а на миллион – было

22 марта, 15:05

"Да что же это такое!": в Приморье снова похолодает

19 марта, 10:25

Неубранные дороги и дворы Владивостока снова заметет

14 марта, 10:30

Картина дня

Вице-губернатор Приморья - из СИЗО: Я хочу, чтобы произвол в отношении меня закончился

23 марта, 17:20

Фёдор Ярошевич: сбор подписей в пользу возможных директоров «Примтеплоэнерго» - спекуляции

23 марта, 16:30

Ягода вкусная, сочная! – Владивосток заполонила "корейская" клубника из Китая

23 марта, 20:55

Врач из Владивостока, бравшая с пациенток деньги мимо кассы, уволена после поста в Сети

23 марта, 14:00

Телевизоры и сантехника в сорняках: Хаятт во Владивостоке распродает неликвид

23 марта, 18:20

Обыски в Приморском краевом наркодиспансере – подробности
Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia