Новая неделя встретит Приморье теплом и дождями

Новая неделя принесет Приморью тепло и дожди. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке облачно, временами туман, возможна морось

24 марта, PrimaMedia. В начале следующей недели весна на юге Дальнего Востоке всё решительней заявит о себе. Траектории циклонов будут проходить с районов Китая на Хабаровский край. Приморье окажется в тёплом секторе циклонов. Ночной температурный фон будет держаться в пределах +4…−1 °С, в горных районах до −10 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

Дни порадуют жителей края весенним теплом, в континентальных районах воздух прогреется до +14…+22 °С, на побережье будет выноситься морской прохладный воздух, максимальная температура +5…+13 °С. К середине недели ситуация изменится. Над территорией Приморского края пройдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь станет теплее, а день прохладнее на 3–5 градусов предыдущих суток.

Во Владивостоке преимущественно облачно, временами туман, возможна морось. Ветер свежий. Фон ночных температур +1…+4 °С, дневных +6…+10 °С.