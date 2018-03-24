Врио губернатора распорядился отключить администрацию Приморья от света

Приморский край присоединится к Всемирной акции "Час Земли". Фото: ИА PrimaMedia

Целый ряд административных зданий будет сегодня обесточен

24 марта, PrimaMedia. Приморский край присоединится к всемирной акции "Час Земли", в рамках которой в субботу, 24 марта, с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка целого ряда зданий. По поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко к акции присоединится и администрация края – в указанное время в здании будет отключено электричество, в том числе и наружная подсветка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

Помимо этого, от электроснабжения будет отключена архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка во Владивостоке. Руководителей предприятий и учреждений Приморья, а также всех жителей края приглашают принять участие в акции и на час отключить все электроприборы.

Отметим, акция проводится ежегодно по инициативе Всемирного Фонда дикой природы (WWF) для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Справочно. Ежегодно в акции, по оценкам WWF, принимают участие около 30 миллионов жителей России.