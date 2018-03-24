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Морской биосферный заповедник отмечает 40-летний юбилей. Фото: pixabay.com

Единственный в России морской заповедник отмечает 40-летний юбилей

В его воды заходят киты малые полосатики, косатки, дельфины, тропические тунец, меч-рыба, фугу

24 марта, PrimaMedia. Первый и единственный в России морской биосферный заповедник, расположенный в заливе Петра Великого в западной части Японского моря, отмечает в понедельник 40 лет со дня образования. С юбилейной датой коллектив учреждения поздравил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Глава региона отметил, что невероятный по своей красоте и многообразию животного и растительного мира, культурных и исторических достопримечательностей, заповедник по праву считается одной из самых ярких природных жемчужин Приморья и всей России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

"Огромного уважения заслуживает работа вашего коллектива. Вы – настоящие профессионалы, подвижники, увлеченные, влюбленные в свое дело люди. Вы вносите неоценимый вклад в сбережения уникального природного наследия Приморья для нас и наших потомков. Сохраняете первозданную красоту акватории, ведете серьезную научную и просветительскую деятельность, ставите надежный заслон браконьерству", – говорится в поздравлении.

Андрей Тарасенко пожелал всем сотрудникам заповедника новых успехов, благополучия.

Справочно: Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник был создан в 1978 году и охраняет уникальные природные комплексы акватории и островов залива Петра Великого в западной части Японского моря — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. Он состоит из четырех участков, три участка – Восточный, Южный и Западный расположены в Хасанском районе Приморья, четвертый, Северный, – в южной части острова Попова во Владивостоке. За заповедником закреплены острова Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Стенина, Дурново, Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый и южная часть острова Попова (мыс Ликандера и прилегающая к нему с севера территория).

Общая площадь заповедника составляет более 64 тысяч гектаров. Площадь акватории заповедника – 63 тысячи гектаров.

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