«Луч» сегодня принимает дубль «Спартака» на «Динамо» во Владивостоке

Луч принимает Спартак-2 на домашней арене. Фото: ИА PrimaMedia

Дружина Александра Григоряна готова дать бой столичному сопернику

24 марта, PrimaMedia. Владивостокский "Луч-Энергия" сразится с командой "Спартак-2" на поле стадиона "Динамо" в субботу, 24 марта, во Владивостоке. Матч в рамках 29-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги назначен на 17.00, сообщает ИА PrimaMedia.

"Луч-Энергия" на старте второго круга чемпионата ФНЛ добился домашней победы над "Оренбургом" с минимальным счетом, после чего уступил на выезде "Тамбову" (2:1). Тренер желто-синих Александр Григорян, возглавив команду зимой, намерен сохранить прописку "Луча" в лиге. Перед игрой с москвичами в активе команды 30 очков и отрыв всего в один балл от зоны вылета. Дома "Луч" не проигрывает на протяжении восьми встреч, если считать и кубковые встречи.

"Спартак 2" на данный момент набрал 33 очка и уже девять матчей играет без побед.

Главный тренер "Луча" Александр Григорян в интервью корр. ИА PrimaMedia прокомментировал сегодняшнюю встречу:

"Спартак-2" — это лучшая команда в ФНЛ, которая умеет комбинировать. По статистике никто так качественно, как они, не комбинирует. Мы должны это взять на вооружение. С учетом качества нашего поля, мы не должны стремиться в каждом матче превзойти соперника в этом.

Начало матча "Луч-Энергия" — "Спартак 2" на стадионе "Динамо" в 17.00. Главный судья поединка — арбитр из Сочи Павел Кукуян.