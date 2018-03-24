«Город», «край», Главпочтамт и телевышку обесточат во Владивостоке на «Час Земли»

Всемирная акция "Час Земли". Фото: ИА PrimaMedia

Всемирная акция состоится сегодня в 11-й раз

24 марта, PrimaMedia. Главные здания и объекты во Владивостоке будут отключены от электричества в субботу, 24 марта. Таким образом столица Приморья присоединится к всемирной акции по сохранению и охране окружающей среды и рационального природопользования "Час Земли". Планируется, что с сегодня с 20.30 до 21.30 будут обесточены здания администрации Приморского края и Владивостока, Главпочтамт и освещение телевышки, сообщает ИА PrimaMedia.

В здании "белого дома" будет отключено электричество и наружная подсветка. Помимо этого, от электроснабжения будет отключена архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка во Владивостоке. Руководителей предприятий и учреждений Приморья, а также всех жителей края приглашают принять участие в акции и на час отключить все электроприборы.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко распорядился организовать отключения в структурах администрации города и подведомственных мэрии организациях на один час с соблюдением требований энергобезопасности.

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз.