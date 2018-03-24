Во Владивостоке открыли сап-сезон. Фото: ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями
Традиция кражи ледяного островка живет в городе уже несколько лет (ФОТО)
24 марта, PrimaMedia. Сезон сап-серфинга во Владивостоке открыли около ста любителей этого вида спорта в субботу, 24 марта, на акватории Амурского залива. Бухта на Токаревской кошке стала отправной точкой целого сообщества людей, которые предпочитают встречать волну стоя. На плановом мероприятии саперы уже по традиции "украли" огромную льдину, дрейфующую у берега, и с риском провалиться в ледяную воду прокатились на ней за стаканчиком кофе, сообщает ИА PrimaMedia.
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
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"Открыли сезон, повеселились,все очень соскучились по веслам. Каждый год крадем льдину. Однажды решили просто покататься, вышли весной в море, увидели льдину и высадились на неё, потом эта идея прижилась. Стали так делать каждый год. В первый раз было 2 человека, потом 5, потом 40, в этом году около 100", — рассказал корр. ИА PrimaMedia один из организаторов мероприятия Владимир Бульбах.
В процессе катания участники пили кофе, рисковали провалиться под лед и радовались наступлению весны.
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
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