Георгий Карлов: Госдума РФ начинает реализовывать ключевые пункты президентского Послания

24 марта, PrimaMedia. Более 360 предложений поступило от депутатов Госдумы РФ после озвученного президентом Владимиром Путиным Послания Федеральному Собранию. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в четверг, 22 марта, по итогам заседания Совета Государственной Думы, что в разработке уже порядка 70 законопроектов, направленных на реализацию ключевых пунктов президентского Послания-2018.
– Рабочая группа уже приступила к проработке этих инициатив. Мы вместе с Правительством России постараемся сделать всё, чтобы по ключевым вопросам законодательные решения были приняты как можно быстрее, – сказал Вячеслав Володин.
Георгий Карлов, депутат Госдумы от Сахалинской области и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, убеждён, что депутаты определили первостепенные направления реализации пунктов Послания.
– Во-первых — это социально направленные законопроекты по повышению качества жизни россиян. Во-вторых — комплекс законопроектов по стимулированию экономической инфраструктуры страны и поддержки отечественного бизнеса. И, несомненно, в-третьих — это вопросы укрепления обороноспособности страны, а так же продолжение наступления на коррупционные проявления во всех сферах. Депутаты, готовясь к объёмной законотворческой работе, уже приняли решение об изменении графика пленарных заседаний Государственной Думы, – сказал Георгий Карлов.
Вячеслав Володин отметил, что одним из основных направлений работы депутат Госдумы остаётся непосредственная работа в регионе, с избирателями.