Имя Героя России Романа Филипова получил штурмовик СУ-25 — летчик служил в Приморье 10 лет

Имя Героя России романа Филипова получил приморский штурмовик СУВ-25. Фото: пресс-служба ТОФ

Отец погибшего летчика поблагодарил авиаторов за память о сыне

24 марта, PrimaMedia. Именем Героя России майора Романа Филипова назван штурмовой самолет СУ-25 СМ Тихоокеанского флота. Это событие состоялось в субботу, 24 марта, на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае. В этой части летчик проходил службу в течение 10 лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

"По этому случаю на аэродроме состоялось торжественное построение личного состава полка и митинг, в котором приняли участие командование и летчики штурмового авиационного и смешанного вертолетного полков, родители и супруга Романа Филипова, руководители Черниговского сельского поселения, представители общественности. Выступая на митинге отец геройски погибшего летчика, Николай Филипов, поблагодарил авиаторов за память о сыне и выразил надежду на то, что летчики, которые будут летать на именном самолёте получат особую мотивацию для образцового выполнения задач", — говорится в сообщении военного ведомства.

Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету, с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером Герой России летал в небе Сирии. Церемония завершилась торжественным прохождением личного состава авиационных полков.

3 февраля два российских штурмовика Су-25 совершали облет территории в зоне деэскалации — в Идлибе. Боевикам удалось подбить ведущий самолет майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Ракета попала в правый двигатель. Филипов удерживал самолет в воздухе до последнего, но потом был вынужден катапультироваться.

После этого он принял бой на земле.

После этого Филипов приказал второму Су-25 "уходить в облака", однако летчик попытался отогнать боевиков ударами с воздуха.

При этом он все время передавал координаты и вызывал ПСО, но вскоре остаток топлива достиг критической отметки, и летчику пришлось вернуться на аэродром.