"Читайте сами!Читайте с нами!": Хит-парад детских книг пройдет во Владивостоке. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия

«Читайте сами!Читайте с нами!»: хит-парад детских книг пройдет во Владивостоке

В течение недели юных жителей и гостей города ожидают мастер-классы, творческие встречи и литературные конкурсы

24 марта, PrimaMedia. Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) приглашает девчонок и мальчишек принять участие в хит-параде детских книг "Читайте сами! Читайте с нами!". Он пройдёт в 75-ю Неделю детской и юношеской книги с 25 марта по 1 апреля 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов мероприятия.

В программе хит-парада только лучшие детские книги. На встречах читателям предстоит выбрать самые увлекательные, самые занимательные, самые необычные…

Юбилейная Неделя детской и юношеской книги откроется 25 марта в 13:00 часов.В галерее литературных звёзд "Книга радость подарит!" девчонки и мальчишки познакомятся с книгами-юбилярами 2018 года и примут участие в необычной викторине.

26 марта с 14.00 до 17.00 часов в библиотеке будет работать мультателье. Здесь специалисты студии "Игра" помогут читателям оживить… бегемота!

27 марта в 15.00 часов перед девчонками и мальчишками распахнёт двери театр теней. Их ждёт увлекательное представление "Хочешь? Покажись!".

28 марта в 13.00 часов библиотека превратится в научный лабиринт. Пройдя по маршруту "Хочу всё знать!", читатели получат философский камень.

29 марта в 14.00 часов на мастер-классе "Рисуем мы и Фантазия" художник Михаил Сергеевич Коваленко покажет всем, как рисовать иллюстрации к книгам.

30 марта в 15.00 часов композитор Владимир Иванович Синенко приглашает читателей на творческую встречу "Всюду музыка!".

Праздником "И перелистывая страницы" 1 апреля в 13.00 часов завершится юбилейная Неделя детской и юношеской книги. Итоги хит-парада, премьерный показ мультфильма, финал чемпионата по чтению вслух сделают его по-настоящему ярким.

Подготовиться к чемпионату можно в течение недели. Отборочный тур – с понедельника по пятницу с 11.00 до 13.00 часов.

Справка: Впервые "Книжкины именины" состоялись по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве. Их организаторами были директор издательства "Детгиз", лектор-фронтовик Главного политического управления РККА Людмила Викторовна Дубровина и писатель Лев Кассиль. Активное участие в первом празднике приняли детские писатели и поэты Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Корней Чуковский и другие. С 1944 года Неделя детской и юношеской книги стала всероссийской.

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