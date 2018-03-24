Болельщики на стадионе "Динамо". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Луч" сыграл вничью с московским "Спартаком-2"

Приморский клуб открыл серию домашних игр со счетом 1:1

24 марта, PrimaMedia. Приморский футбольный клуб "Луч-Энергия" открыл серию домашних игр в рамках первенства ФНЛ этого сезона в субботу, 24 марта. Вместе с болельщиками на трибунах команду поддерживал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ИА Primamedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В матче 29-го тура "тигры" встретились с самой популярной футбольной командой страны – столичным "Спартаком". Правда, не с основной командой, выступающей в Премьер-лиге, а с ее фарм-клубом – "Спартаком-2".

Первыми счёт открыли гости. В конце первого тайма гол забил Александр Ломовицкий. "Жёлто-синие" смогли сравнять счёт уже в добавленное время. Ответный мяч забил Сослан Таказов. В итоге – ничья, 1:1.

На сегодняшний день "Луч-Энергия" имеет в своем активе 30 очков и занимает 15 место в турнирной таблице, а на счету спартаковцев – 33 очка, они располагаются на 13-ой строчке.

Следующие встречи "жёлто-синие" также проведут на домашней арене. 31 марта приморцы сыграют с калининградской "Балтикой" (пятое место), а 7 апреля – с красноярским "Енисеем", занимающим первое место в турнирной таблице.

Напомним, в феврале "Луч-Энергия" принял участие в Кубке ФНЛ. Приморская команда вышла в финал этого турнира, где лишь в серии пенальти уступила клубу Премьер-Лиги "Уралу" из Екатеринбурга. Таким образом, "жёлто-синие" стали серебряными призёрами Кубка ФНЛ.

По словам врио губернатора Андрея Тарасенко, сейчас главная задача команды – результат, а финансовые вопросы, обеспечение материально-технической базой будут решаться с руководством и спонсорами клуба.

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