«Белый» и «серый» дома во Владивостоке проявили солидарность в Час Земли (ФОТО)

Здание администрации Приморского края без подсветки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Подсветку административных зданий, телевышки и главпочтамта отключили в субботу вечером

25 марта, PrimaMedia. Главные административные здания Владивостока накануне отключили подсветку фасадов в знак солидарности с международной акцией Час Земли. Погасла привычная иллюминация и на основной телевышке приморской столицы, а также на здании главпочтамта, сообщает ИА PrimaMedia.

В России Час Земли проводится с 2009 года, а возникла эта идея в 2007 на австралийском континенте. Смысл акции – призвать как можно больше людей задуматься о том, как соотносятся блага цивилизации с рациональным природопользованием. В течение часа участники акции не только готовы отказаться от иллюминации и яркого освещения, но и от использования гаджетов, компьютеров и прочей техники. Частью акции уже традиционно во многих городах России является флешмоб "Велосветлячки" — его организует сообщество велосипедистов. В субботу велосипедисты вновь выехали на улицы Владивостока, украсив свои велосипеды гирляндами.

Владивосток принял участие в акции Час Земли. Фото: предоставлено участниками пробега для ИА PrimaMedia Владивосток принял участие в акции Час Земли. Фото: предоставлено участниками пробега для ИА PrimaMedia Владивосток принял участие в акции Час Земли. Фото: предоставлено участниками пробега для ИА PrimaMedia 1 / 3

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году международный Час Земли состоялся в 11-й раз. Стоит отметить, что данные о дате его проведения разнятся – некоторые источники сообщают, что Час Земли назначен на 31 марта, поскольку именно это число будет последней мартовской субботой.