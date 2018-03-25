«Приморочка» выиграла у уфимских волейболисток со счетом 3:0

Волейболистки "Приморочки" на матче. Фото: Пресс-служба ВК "Приморочка"

Повторная встреча с «Самрау» состоится сегодня в «Олимпийце»

25 марта, PrimaMedia. Волейбольный клуб "Приморочка" накануне одержал победу со счетом 3:0 в первом матче 18 тура Высшей лиги "А" над уфимским клубом "Самрау-УГНТУ". Повторная встреча двух команд состоится сегодня, 25 марта, в 17 часов в спорткомплексе "Олимпиец", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу "Приморочки".

Самым результативным игроком в составе приморской команды на игре 24 марта стала Ольга Ефимова, набравшая 16 очков, в составе гостей у Евгении Столповской – 11.

Первое очко в матче заработали гостьи, воспользовавшись ошибкой приморских спортсменок в атаке, а затем "Приморочка" выиграла 11 розыгрышей подряд. Во второй партии "Приморочка" одержала волевую победу. Уфимки вышли вперед к первому техническому – 7:8, ко второму – выигрывали с разницей в три очка, а в концовке вели "+5". К этому времени тренер Александр Стаценко использовал оба тайм-аута, поменял Громову на Гильманову, и рывком "7:0" приморская команда завершила партию в свою пользу.

В третьей партии обе команды хорошо играли в защите, но чаще затяжные розыгрыши удавалось выигрывать хозяйкам. К тому же "Приморочка" была лучше на приеме, результативней атаковала первым темпом и лучше подавала. По ходу сета "Самрау" сокращала разницу в счете до двух очков, но так ни разу не вышла вперед. В концовке у приморской команды было 6 матч-болов, два из которых гостьи отыграли. Итог встречи – 3:0.

Александр Стаценко, главный тренер ВК "Приморочка":

"В первой партии соперник сам нам помог, потому что ничего не мог принять и подать, и нам все далось легко. А во второй партии у "Самрау" все полетело, а у нас наоборот не сработал прием. Очень много ошибок допустили, отпустили вперед соперника, но потом смогли собраться и выиграть. Замена сработала, Гильманова помогла на съеме. Третью партию мы держали под контролем, все было в рабочем процессе, держали съем, где-то были ошибки, но в основном за счет хорошей подачи и сыгранных доигровок довели партию до победы".