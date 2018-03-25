Два тюлененка стали первыми пациентами реабилитационного центра «Тюлень» в Тавричанке

Тюлень в реабилитационном центре. Фото: Предоставлено реабилитационным центром "Тюлень"

Больных и перепачканных мазутом животных подобрали дайверы в бухтах Владивостока

25 марта, PrimaMedia. Первые пациенты нового сезона поступили накануне в реабилитационный центр "Тюлень", созданный в поселке Тавричанка приморской писательницей Лорой Белоиван и ее мужем, ветеринаром Павлом Чопенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Первого постояльца обнаружили в бухте Улисс рабочие нефтебазы. Доставить обессиленного тюлененка на берег помогли дайверы клуба SeaFrog, давние партнеры реабилитационного центра.

"Мы всегда просим понаблюдать за животным несколько часов, если не видно ран и ярко выраженного истощения, — ведь тот факт, что тюленёнок лежит на льду, не говорит о том, что у него проблемы: для тюленей нормально спать на льду или на берегу. Рабочие нефтебазы сообщили нам, что детеныш лежит без движения уже 12 часов и совсем не реагирует на людей, подходивших к нему вплотную (вот это уже аргумент; вот это уже, как правило, наш клиент)", — написала в блоге центра "Тюлень" Лора Белоиван.

Выяснилось, что тюлененок, получивший имя Улисс, весь покрыт тончайшей мазутной пленкой и обезвожен. Сейчас специалисты центра помогают ему восстановить водно-солевой баланс.

Второй малыш, найденный на льдине в бухте Диомид на территории 92-го судоремзавода, оказался девочкой и получил имя Валерия. Называть тюленей поименно – давняя традиция центра "Тюлень". Валерия, как и Улисс, оказалась обезвоженной, а кроме того истощенной – ее вес 12 килограммов, возраст ветеринар определил как четырехнедельный.

Обычно срок реабилитации тюленей занимает несколько месяцев – их лечат, откармливают сельдью, одновременно обучая питаться самостоятельно, а затем отпускают в море. За 10 лет работы центра "Тюлень" Лора и Павел вылечили и отпустили на свободу около 40 морских животных. Им помогают приезжающие из разных городов волонтеры, а бюджет центра складывается из добровольных пожертвований.

Вероятность встретить больного или погибающего детеныша тюленя в Приморье особенно велика в марте. О таких встречах центр "Тюлень" предлагает сообщать по телефону +7 914 663 51 01. Есть и другие важные рекомендации — ни в коем случае не пытаться спихнуть животное в воду или накормить его.