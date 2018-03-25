Общество. 13:25

«Я стала популярной»: как живет девочка‐мем, прославившаяся на митинге в Волоколамске

Девочка в розовом сделала угрожающий жест, когда стояла возле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

25 марта, PrimaMedia. После митинга жителей Волоколамска в Сети прославилась пятиклассница Таня. Девочка в розовом сделала угрожающий жест, когда стояла возле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А потом выступила на сцене и потребовала немедленного закрытия полигона. С Таней и ее мамой поговорил корреспондент телеканала "360".

Девочка в розовом

"У нас есть такой канал "360". Он показывает только то, что им выгодно", — так видит нашу работу Татьяна Лозова, мама 10-летней Тани из Волоколамска. Девочка неожиданно стала знаменитой благодаря видео с митинга в городе. Она вышла к камерам, когда губернатор Андрей Воробьев рассказывал, что именно власть предпринимает для разрешения кризиса в городе, и показала угрожающий жест.

Видео растиражировали многие СМИ и Telegram-каналы. За сутки девочка в розовой шапке стала интернет-мемом. Ей придумывают все новые и новые прозвища: "девочка-мститель", "секир-башка". Юная революционерка – на аватарке городского Telegram-канала "ЛамаЧат". Ей посвящают стихи:

В розовом крошка к больнице пришла,

Злобно по шее рукой провела.

Детский подход

Кто она, новая звезда из Подмосковья? Семья девочки Тани живет скромно. Мама – парикмахер, отец – охранник. В мечтах юная революционерка, зачитывающаяся историческими книжками, планирует спасти весь город, а на сцене требует закрыть полигон "Ядрово". Прямо сейчас.

Этот детский подход – "не важно, как, но пусть свалка исчезнет немедленно" – в мыслях не только у Тани. Так думают десятки и даже сотни людей. Но тысячи тонн мусора, копившиеся десятилетиями, не хотят исчезать просто так. На "Ядрово" нужно проводить рекультивацию и дегазацию – процесс, который займет месяцы. Этого ребенку не объясняет никто. Мама Тани и вовсе говорит, что лучше бы столицу во время Великой Отечественной войны сожгли немцы — тогда проблемы и вовсе бы не существовало.

Про переработку мусора Таня не говорит, как и про сортировку отходов. В большинстве московских и подмосковных квартир мусор собирают в пакет, где пластик, стекло и картошка – все вместе. Нужна ли сортировка, Таня пока не задумывается, как и ее родители. Но увлеченно рассказывает, как подошла к губернатору и стала звездой.

"Люди мне все хлопали, говорили, что я молодец. Одноклассники, конечно, смеялись, но многие поддерживали. Я хотела, чтобы он меня заметил", — говорит Таня.

Это нормально, что 10-летняя девочка не говорит на серьезные взрослые темы: о рекультивации, дегазации, проектировании мусоросжигательных заводов и их строительстве, которое занимает три года. Все это сложно, и думать над разрешением мусорного кризиса должна не пятиклассница. Проблема в том, что взрослые, которые ставят проблему полигона "Ядрово" довольно остро, часто мыслят так же, как и школьница. "Пусть свалка просто исчезнет. И поскорей".

В четверг Таня вновь не пошла в школу. Но причиной стал не запах с полигона, от которого, как говорят родители, кружится голова. Десятилетняя девочка просто устала от повышенного внимания. "Звонят, спрашивают. Я стала популярной. Достали", — говорит она.

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