Злоумышленники подожгли штрафстоянку в Большом Камне

Штрафстоянка горит. Фото: Dpscontrol

Пожарные потушили огонь, но сгорела собачья будка

25 марта, PrimaMedia. Вечерний пожар на штрафстоянке в Большом Камне привлек внимание большого числа горожан. Выяснилось, что кто-то поджег стоянку, кинув на территорию бутылку с зажигательной смесью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ДПС-контроль".

Пожар случился затемно, при этом до приезда пожарных успела сгореть собачья будка на территории стоянки на улице Андреевской, 4. Что касается автомобилей, находившихся там же, комментаторы паблика "ДПС-контроль" утверждают, что ни одна машина не пострадала.