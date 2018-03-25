Штрафстоянка горит. Фото: Dpscontrol

Злоумышленники подожгли штрафстоянку в Большом Камне

Пожарные потушили огонь, но сгорела собачья будка

25 марта, PrimaMedia. Вечерний пожар на штрафстоянке в Большом Камне привлек внимание большого числа горожан. Выяснилось, что кто-то поджег стоянку, кинув на территорию бутылку с зажигательной смесью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ДПС-контроль".

Пожар случился затемно, при этом до приезда пожарных успела сгореть собачья будка на территории стоянки на улице Андреевской, 4. Что касается автомобилей, находившихся там же, комментаторы паблика "ДПС-контроль" утверждают, что ни одна машина не пострадала.

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