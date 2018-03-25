Журналистские работы конкурсантов «Студвесны» оценят профессионалы

Атрибуты журналистики. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

В жюри регионального фестиваля вошел и главный редактор ИА PrimaMedia

25 марта, PrimaMedia. Утвержден список членов жюри по направлениям "Видео" и "Журналистика" регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае. Жюри рассмотрит все присланные работы в апреле, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Оценивать работы, представленные на конкурс по направлению "Видео", будут руководитель финансово-производственного департамента "Фонда кино" Вадим Потапов, директор видеопродакшна "ФАЗА" Александр Фаткулин и руководитель видеостудии "Грустный дятел" Петр Старостин.

Конкурсантов-журналистов оценят в соответствии с выбранной номинацией. Так, работам в номинации "Видеорепортаж" дадут оценку корреспондент "Первого канала" Дмитрий Климов, корреспондент Дальневосточного бюро ВГТРК Ксения Колчина, а также главный редактор "Общественного телевидения Приморья" Евгений Подтергера.

В жюри номинации "Радиопередача" — журналист радио "Лемма" Павел Унучек и заместитель директора филиала ВГТРК "Владивосток" Евгений Оленев.

Оценивать публикации, подготовленные студентами в письменном жанре, будут главный редактор "Новой газеты во Владивостоке" Андрей Островский, главный редактор ИА "Примамедиа" Сергей Ланин, а также журналист и писатель Василий Авченко.

Выставят свои оценки фоторепортажам участников профессиональные фотокорреспонденты: Юрий Смитюк, Александр Хитров и Валентин Труханенко.

Оценку видеоблогам дадут руководители видеостудии "Грустный дятел", авторы проекта "Двигай делом" Петр и Альбина Старостины, а также редактор страницы в инстаграм @newsbox24.tv с аудиторией более 120 тысяч подписчиков Геннадий Шульга.

К участию в этом году приглашаются не только студенты непрофильных специальностей, но и студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".

"Тема и общие условия у всех конкурсантов будут идентичные. Однако оцениваться студенты профильных и непрофильных направлений подготовки будут по отдельности, соответственно, на шансах победить это никак не скажется", — пояснили в департаменте по делам молодежи.

Прием заявок по направлению "Журналистика" завершается 25 марта, по направлению "Видео" заявки можно присылать до 6 апреля. Для участия необходимо заполнить форму и направить на адрес arnaut@molodezh-prim.ru . Следить за последними обновлениями информации по конкурсу можно в группе Вконтакте "Российская студенческая весна в Приморье".