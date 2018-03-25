Обрушившуюся водосточную трубу на Океанском проспекте восстановили

Восстановленная водосточная труба. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Время тающих сосулек таит опасности для пешеходов

25 марта, PrimaMedia. Водосточная труба, рухнувшая в середине марта на тротуар вместе с глыбами тающего льда, уже обрела свой прежний вид. Место ее падения огородили предупреждающими ленточками, сообщает ИА PrimaMedia.

Весеннее таяние снега сопряжено с проблемами гигантских сосулек, которые, нависая над пешеходной частью улицы, грозят обрушиться на головы прохожим. 14 марта вместе с одной из таких сосулек рухнула труба на здании бывшего корпуса Школы биомедицины ДВФУ, расположенного по адресу Океанский проспект, 19. К сегодняшнему дню трубу полностью восстановили, а место ее падения огородили ленточками во избежание повторения эксцесса.

Напомним, за очистку крыш от снега и удаление с них, а также с карнизов и водосточных труб ледяных наростов отвечают собственники зданий и сооружений, в том числе временные. Что касается жилых домов, то тут вопрос должна решить управляющая компания или ТСЖ, в зависимости от формы управления многоквартирным домом. Если же сосульки и снег свисают над пешеходными зонами, то немедленно должно быть выставлено ограждение и начаться их ликвидация. Причем сброс на тротуары допускается лишь в светлое время суток, с других скатов или с плоской крыши допускается сброс исключительно во внутренние дворы.