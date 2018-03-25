Общество. 25 марта, 21:50
Закрытие выставки Евгения Еремина. Фото: Наталья Баранова, ИА PrimaMedia

В «Артэтаже» запустили в небо экспонаты футуристической выставки (ФОТО)

В церемонии закрытия принял участие консул Японии по культуре

25 марта, PrimaMedia. Выставка благовещенского концептуалиста Евгения Еремина завершилась сегодня во владивостокском "Артэтаже" запуском ее экспонатов в небо. По замыслу автора, воздушные шары должны унести его минималистские "романы" в Японию – и этот жест символизирует культурный обмен Года Японии в России, сообщает ИА PrimaMedia.

В церемонии закрытия и запуске воздушных шаров принял участие консул Японии по культуре Кэита Такаянаги. Он пришёл с семьей, поблагодарил организаторов за приглашение и назвал выставку интересной. Евгений Еремин в своем выступлении провел параллель между японским минимализмом в стихосложении и своими ультракороткими "столбовыми" романами, состоящими, как правило, всего из одной фразы. Жанр был изобретен Ереминым десять лет назад, в период работы над кандидатской диссертацией по филологии.

"Эти романы взывают не к теоретическим знаниям, а к эмпирическому постижению мира, — отметил в своем выступлении один из гостей финисажа Кирилл Бусс. – Вот, например, роман "Мама: суп в синей кастрюльке". Понять эту ассоциацию в полной мере сможет лишь тот, кто уже оторвался от дома и пару лет прожил без маминой заботы. И все "столбовые романы" таковы – в каждом кроется личный опыт, который оказывается у многих сходным".

Как и открытие выставки, финальный аккорд стал музыкальным – после программных выступлений мероприятие продолжил сейшен. Играли Анатолий Погодаев, группа "Боа Джус", сам Евгений Ерёмин спел несколько собственных песен, посвятив одну из них японскому консулу по культуре. После музыкальной части собравшиеся помогли автору прицепить экспонаты выставки к воздушным шарикам и поочередно запустили их с балкона "Артэтажа".

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